Bàsquet | Lliga Endesa
JD Notae passa els exàmens mèdics i es converteix en nou jugador del Kids&Us Manresa
L'escorta estatunidenc, que signa contracte per una temporada, ja s'ha entrenat aquest mateix matí amb la resta de companys del primer equip
Ja ho va deixar entreveure Diego Ocampo en la jornada de presentació de l'equip a la seu de la Mútua Intercomarcal, i aquesta mateixa tarda ho ha fet oficial el club. L'escorta estatunidenc JD Notae completarà la plantilla de 13 jugadors del primer equip del Kids&Us Manresa. Una incorporació que arriba amb la pretemporada de l'equip ja començada, tot i que el cos tècnic del club bagenc ja l'ha incorporat a la dinàmica de la resta de companys en l'entrenament d'aquest mateix dijous al matí al Nou Congost.
Janaud Nikel Notae, de 27 anys i nascut a l'estat de Geòrgia, arriba a Manresa procedent del Trapani Shark de la lliga italiana i signa contracte per una temporada. Es tracta d'un perfil amb una gran capacitat de generació i anotació amb la pilota a les mans. El curs passat, al Trapani, tot just va poder disputar sis partits a la Serie A i tres a la Basketball Champions League. Enfrontaments en què va registrar mitjanes de 13,4 punts, 2,6 rebots i 2,4 assistències en competició domèstica, i 20 punts, 4,3 captures i 3,7 passades de cistella a la BCL.
Unes bones estadístiques tenint en compte tot el soroll que envoltava la situació institucional d'un Trapani Shark que a mitjans de gener va acabar expulsat de la màxima competició italiana i la BCL. Un escenari que Notae va viure lesionat, ja que en el darrer partit de l'any, del 28 de desembre, tot just havia disputat nou minuts contra el Varese quan, després de llançar un triple, l'escorta estatunidenc va resultar lesionat del genoll. Unes molèsties que el van obligar a passar més de dos mesos de baixa.
Segons ha explicat el club, Notae és un escorta amb molt bona capacitat física i atlètica, que arriba a la capital del Bages per contribuir en les facetes de generació amb pilota i anotació. Es tracta d'un escorta de 1,88 metres amb un bon desplegament físic per la posició on juga, un fet que el converteix en una peça amb capacitats per defensar amb agressivitat sobre la pilota. Una capacitat que resulta imprescindible en un esquema tan concret com el d'Ocampo, ja que podrà desarticular i alentir els atacs rivals, i generar recuperacions que es traduiran en transicions.
Serà la seva cinquena temporada a Europa, la primera a la lliga ACB, després de passar-ne tres al Trapani italià i una més a Salònica, amb l'Aris. A Grècia va registrar unes mitjanes de 15,7 punts, 3,4 rebots i 2,8 assistències. El conjunt italià el va anar a buscar la temporada vinent, i amb ell com a peça principal, van aconseguir el bitllet per a disputar la Serie A la temporada 2024/25. Allà li van donar confiança i s'hi va mantenir fins a mitjans del curs passat, quan els conflictes administratius de l'equip amb la federació italiana van acabar amb l'equip suspès de la competició.
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