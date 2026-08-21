Bàsquet | Pretemporada
Pierre Oriola tornarà a entrenar-se avui després d’uns dies de permís de paternitat
El pivot targarí s'ha perdut els primers tres dies d'entrenaments amb la resta de l'equip després de ser pare per segona vegada
Una altra de les grans novetats a la jornada d’entrenaments d’avui al Nou Congost serà la reaparició de Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega havia entrenat en solitari alguns dies de la setmana passada, però no s’havia incorporat al treball de grup que el primer equip va començar aquest dimarts. Tampoc hi va ser durant la presentació oficial de l’equip que es va celebrar dimarts a la seu de la Mútua Intercomarcal de Manresa.
Una situació que el club tenia totalment controlada, ja que el motiu que explicava que Oriola no s’entrenés amb la resta de companys al pavelló manresà era que estava de permís de paternitat. Es tracta de la segona vegada que Oriola és pare.
La primera va ser precisament a l’inici de l’estiu del 2024, escasses setmanes abans que el club comuniqués que el targarí deixava el club aquell estiu, quan tant ell com la seva parella van fer públic que havien tingut el seu primer fill, el Roc.
Segons va explicar el mateix Diego Ocampo, el club treballa amb la previsió que avui mateix el targarí es reincorpori a la dinàmica d’entenaments amb la resta de companys d’equip.
El final d’una experiència
La tornada del pivot targarí als entrenament amb els seus companys tindrà lloc el mateix dia que clourà una altra de les anomalies d’aquesta pretemporada del Kids&Us Manresa, l’estada amb el primer equip de l’anoienc Martí Raurich. El guanyador del projecte "El Somni", que impulsa la Fundació del Bàsquet Manresa.
Tampoc serà el més normal el fet que la setmana vinent alguns dels internacionals hagin de deixar l’equip per disputar una nova jornada de Finestres FIBA per la classificació del Mundial del proper 2027. En principi els tres seleccionats del primer equip del Kids&Us seran Lukasz Kolenda, que jugarà amb Polònia; Yordan Minchev que ho farà amb Bulgària; i Nick Ongenda que afrontarà les finestres amb la selecció del Canadà.
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