Entrevista | Lukasz Kolenda Escorta polonès del Kids&Us Manresa
"Tothom em va dir que el Bàsquet Manresa era un gran lloc on jugar"
El nou escorta del Kids&Us confessa que estava molt convençut de venir al club, fins al punt que "quan vaig tenir l'oportunitat de vincular-m'hi no m'ho vaig pensar ni un segon"
Fa tot just una setmana que el nou Kids&Us Manresa es va posar mans a l'obra de cara a construir, en tot just sis setmanes, un bloc comú que sigui reconeixible i que es pugui anomenar equip. Una tasca que s'haurà de fer a contrarellotge tenint en compte que 10 dels 13 jugadors que han arribat al grup són nous, però el cert és que tots ells van demostrar una predisposició inequívoca per integrar-se a l'equip i entendre què és el que busquen Diego Ocampo i el seu cos tècnic. Un dels que dirigirà la sala de màquines de l'equip serà el polonès Lukasz Kolenda.
Kolenda arriba a Manresa amb la intenció de fer un nou salt en la seva carrera esportiva. Ja havia traspassat la frontera de jugar lluny del seu país, però el salt a l’ACB serà "desafiant". De fet, el mateix escorta polonès va definir el Kids&Us Manresa com "el millor lloc per competir al màxim nivell continental i domèstic".
És per això que "quan vaig tenir l'oportunitat de vincular-me al Bàsquet Manresa no m’ho vaig pensar ni un segon, simplement vaig estampar la meva signatura al paper i ho vaig donar per tancat" confessa la nova arma exterior de Diego Ocampo.
El tècnic gallec és una altra de les raons que l’han conduït a Manresa. "Quan vaig saber que ell n’era l’entrenador, vaig fer la meva recerca, preguntant a entrenadors que coneixia i tots em van dir que era un gran lloc on venir a jugar" confessa el jugador polonès.
Quant a la seva aportació a pista, Kolenda transmet una confiança brutal: "Donaré el 100% en tots els partits, i segur que també anotaré alguns triples i repartiré bones assistències, mentre jugo el més dur possible en defensa". A més, li agrada que Manresa sigui una ciutat petita, "tot és a prop, i és molt còmode poder anar a menjar i caminar per les muntanyes".
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