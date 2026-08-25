Entrevista | Chibuzo Agbo Ala nigerià del Kids&Us Manresa
"Vull aprendre català o espanyol abans que acabi la temporada"
El nou ala nigerià arriba a l'entitat manresana amb moltes ganes d'integrar-se i amb el convenciment que serà un dels grans tiradors de la plantilla
Fa tot just una setmana que el nou Kids&Us Manresa es va posar mans a l'obra de cara a construir, en tot just sis setmanes, un bloc comú que sigui reconeixible i que es pugui anomenar equip. Una tasca que s'haurà de fer a contrarellotge tenint en compte que 10 dels 13 jugadors que han arribat al grup són nous, però el cert és que tots ells van demostrar una predisposició inequívoca per integrar-se a l'equip i entendre què és el que busquen Diego Ocampo i el seu cos tècnic. L'encarregat d'obrir la pista i convertir-se en una gran amenaça exterior serà el nigerià Chibuzo Agbo.
Amb Álex Reyes va marxar un tirador de Manresa, però Agbo arriba a la capital del Bages no només prometent que "llançaré sempre que no tingui una mà davant", sinó que també amb les ganes de voler integrar-se a l’entitat el més ràpid possible, fins al punt de confessar que "estic aprenent català i espanyol, i vull poder-ne parlar abans que s’acabi la temporada".
Un compromís que resultarà imprescindible que comparteixi amb la resta de companys damunt del parquet, però que l’ala nigerià del Kids&Us sembla portar incorporada per defecte: "Estic obert a aprendre i deixar-me entrenar, però també arribo amb molta confiança. En definitiva, estic disposat a fer tot allò que sigui necessari per fer millor l’equip".
Un procés en què resultarà imprescindible la feina d'Ocampo i el seu cos tècnic. "Em va trucar el Diego i ja d’inici vam parlar de centrar-nos en els detalls i tot allò que necessitava per fer-me millor jugador". A més, la seva personalitat damunt del parquetsegur que encendrà el Nou Congost ja que, com ell mateix reconeix esbossant un somtiure, "m’agrada celebrar les accions dels meus companys, fins al punt que si fan una esmaixada, sembla que l’hagi feta jo mateix".
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