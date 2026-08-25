Entrevista | Rafa Villar Base barceloní del Kids&Us Manresa
"Vull fer un pas endavant al Nou Congost"
El base barceloní de 22 anys arriba a la capital del Bages convençut que serà un gran trampolí de cara a impulsar la seva carrera basquetbolística
Fa tot just una setmana que el nou Kids&Us Manresa es va posar mans a l'obra de cara a construir, en tot just sis setmanes, un bloc comú que sigui reconeixible i que es pugui anomenar equip. Una tasca que s'haurà de fer a contrarellotge tenint en compte que 10 dels 13 jugadors que han arribat al grup són nous, però el cert és que tots ells van demostrar una predisposició inequívoca per integrar-se a l'equip i entendre què és el que busquen Diego Ocampo i el seu cos tècnic. Qui ja coneixia el club, encara que com a rival, i que ara ho farà com a local serà Rafa Villar.
Sempre s’ha dit que el Bàsquet Manresa és una gran plataforma de llançament de carreres basquetbolístiques, i encara més amb Ocampo com a entrenador. Una idea que ha estat clau de cara a convèncer un ‘cupo’ tan sol·licitat com el base barceloní. "Vull fer un pas endavant al Nou Congost. Hi ha hagut mil jugadors que han passat per aquí i han fet un gran salt, espero que així sigui amb mi també i pugui arribar al meu màxim nivell" revela Villar.
Més enllà d’aquesta ambició personal, el fet "d’haver crescut al Barça fa que conegui bé què és el Manresa. Vaig poder parlar amb el Diego, el club, i la veritat és que m’ho van posar tot molt fàcil". Esbossant un somriure, el base barceloní reconeix que "l’estiu es fa llarg sense competir, però ja som aquí i ara ens toca treballar amb tot l’equip i construir un grup bonic. Tinc moltes ganes que comenci ja la temporada".
Villar confessa que "no he tingut massa temps per visitar Manresa", i que ha fet pocs trajectes més enllà del que enllaça la zona universitària amb el Congost. Això sí, avisa que "durant aquests dies aprofitaré i començaré a fer una mica de turisme", i de segur que no hi ha millor època que fer-ho durant els dies de Festa Major.
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