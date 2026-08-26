Bàsquet
Dijous arrenca una finestra FIBA afortunadament descafeïnada per al Kids&Us Manresa
Només Ongenda i Mínchev, del primer equip, i Drejer, del sub-22, han d'absentar-se dels entrenaments per jugar partits fins diumenge
El Kids&Us Manresa no patirà tant els efectes de la finestra FIBA programada per a aquest agost com en d'altres moments. Només dos jugadors del primer equip, el pivot Nick Ongenda i l'ala-pivot Yordan Mínchev, hauran de disputar partits de classificació amb les respectives seleccions. L'altre és el danès Gustav Drejer, que forma part del conjunt sub-22.
És precisament Drejer qui enceta el torn de joc amb el partit que Dinamarca juga aquest dijous a Farum contra Romania, a partir de les 18.30 hores, classificatori per a l'Eurobasket del 2029. Dinamarca va quedar eliminada de la cursa per al Mundial en el grup d'Espanya.
La matinada posterior, la de divendres, s'estrenarà Ongenda formant part de la selecció canadenca, en un duel a Panamà que començarà a les 3.40 de la matinada, hora d'aquí.
Diumenge serà el dia de l'únic partit de Mínchev, a les cinc de la tarda, també classificatori per a l'Eurobasket, a la pista de Romania, a Tulcea, dins del mateix grup que els danesos. Tancarà el torn Ongenda, a la 1.10 de la matinada de dilluns, a Quebec, contra Argentina.
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