Entrevista | Pablo Tamba Ala andalús del Kids&Us Manresa
"Tinc més motivació i ganes de començar que nervis"
Pablo Tamba és una de les grans apostes de la direcció esportiva aquesta temporada, un jugador nacional que arriba directament de l'NCAA amb ganes de complir un somni
Fa tot just una setmana que el nou Kids&Us Manresa es va posar mans a l'obra de cara a construir, en tot just sis setmanes, un bloc comú que sigui reconeixible i que es pugui anomenar equip. Una tasca que s'haurà de fer a contrarellotge tenint en compte que 10 dels 13 jugadors que han arribat al grup són nous, però el cert és que tots ells van demostrar una predisposició inequívoca per integrar-se a l'equip i entendre què és el que busquen Diego Ocampo i el seu cos tècnic. Uns dels que arriba a la capital bagenca amb unes ganes terribles de menjar-se el món és l'ala andalús Pablo Tamba.
Cada estiu els mitjans de comunicació s’omplen de notícies de joves jugadors europeus que emprenen l’aventura americana per intentar accedir a l’anhelada NBA. Però com tot, els cicles universitaris també s’acaben, i el camí contrari és també un gran repte per aquests jugadors nacionals. És el cas de Tamba, que malgrat reconèixer que "jugar a l’ACB és un somni", no dubta a apuntar que "tinc molta motivació i ganes de començar, i això esvaeix els nervis".
L’ala andalús no amaga tampoc els dubtes que suposa el fet que debuti a Europa arribant directament dels Estats Units: "Ara mateix no sé com serà aquest procés, però crec que l’experiència m’ha servit per millorar la meva maduresa en el joc". Tamba mateix reconeix que l’estil és diferent, però subratlla una millora individual, "en l’apartat físic i el tècnic. M’ha ajudat a conèixer millor el meu cos".
A més, a la família Tamba estan d’enhorabona perquè a més del Pablo, també el seu germà Ismael està en dinàmica ACB, en el seu cas, al Rio Breogán de Luís Casimiro: "Estic molt content, les bones decisions que he pres a la meva vida han estat gràcies a ell. Veure’l així em motiva a continuar".
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