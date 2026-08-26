Entrevista | Timmy Allen Ala-pivot del Kids&Us Manresa
"Tinc moltes ganes de passar temps amb l'afició"
El nou ala-pivot estatunidenc del Kids&Us Manresa està cridat a ser un dels grans animadors dels partits al Nou Congost, i el cert és que afirma estar preparat per assumir aquest paper
Fa tot just una setmana que el nou Kids&Us Manresa es va posar mans a l'obra de cara a construir, en tot just sis setmanes, un bloc comú que sigui reconeixible i que es pugui anomenar equip. Una tasca que s'haurà de fer a contrarellotge tenint en compte que 10 dels 13 jugadors que han arribat al grup són nous, però el cert és que tots ells van demostrar una predisposició inequívoca per integrar-se a l'equip i entendre què és el que busquen Diego Ocampo i el seu cos tècnic. Un dels cridats a capitanejar l'equip a tots dos costats de la cistella és l'estatunidenc Timmy Allen.
Ja fa un parell de temporades que va fer el salt a Europa, i Allen s’ha convertit en un d’aquells jugadors que "faig una mica de tot, cada nit puc aportar des de punts diferents, sempre tenint en compte què necessita l’equip". Una navalla suïssa, tot i ser estatunidenc, que valora la competició, però sobretot espera amb candeletes trobar-se per primera vegada amb tota l’afició del Nou Congost.
"Tinc moltes ganes de passar temps amb l’afició, interactuar amb ells als partits, que em cridin, cridar-los jo a ells..." apunta mentre dibuixa un somriure, "m’han dit que Manresa és una ciutat petita i en aquests casos són els que vull formar part de la comunitat". Allen té també moltes ganes de passar temps amb els seus companys, alguns d’ells, com JD Notae, amb qui ja va coincidir al Trapani italià, "m’encanta que a l’equip ens ho podem passar bé tant dins com fora la pista".
De fet, tots dos estatunidencs van jugar el curs passat en l’amistós a Llavaneres contra els manresans. Un partit que recordava perfectament Diego Ocampo, ja que "la primera vegada que em va trucar em va parlar d’aquell dia. De què em va veure i com podia ajudar l’equip, em va guanyar!" sentencia Allen.
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