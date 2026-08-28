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Bàsquet | Lliga Endesa

Primers problemes fisics de pretemporada per al Kids&Us Manresa

Els bases Villar i Beaufort pateixen dues lesions musculars i l'escorta Notae ha de controlar les càrregues de treball i la seva entrada a l'equip serà progressiva

Les tres baixes per al partit de diumenge contra el Cheshire Phoenix anglès s'afegeixen a les d'Ongenda, que va guanyar amb Canadà, i Mínchev per la finestra FIBA

Rafa Villar és baixa indefinida per una lesió muscular a la cuixa dreta

Rafa Villar és baixa indefinida per una lesió muscular a la cuixa dreta / Alex Guerrero

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El rigor de la pretemporada sempre provoca dificultats físiques a alguns jugadors i els primers problemes, en aquest sentit, han arribat al Kids&Us Manresa. El club ha informat de les lesions dels bases Rafa Villar i Lucas Beaufort, que s'entén que no jugaran el primer partit de preparació, diumenge, a Navàs, contra el Cheshire Phoenix anglès. També que l'últim d'arribar, l'escorta JD Notae, s'ha d'anar incorporant de mica en mica al grup. Aquestes baixes s'afegiran, per al duel, a les de Nick Ongenda i Yordan Mínchev, que es troben a la finestra FIBA amb Canadà i Bulgària, respectivament.

Així, segons el club, Rafa Villar té una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta. Per la seva banda, Beaufort també ha patit una afectació muscular, en el seu cas per sobrecàrrega al recte femoral de la cama esquerra. En el cas de Notae, al qual es va contractar després d'una exhaustiva revisió mèdica, se li estan controlant les càrregues de treball i la seva entrada a la dinàmica del grup serà progressiva.

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Pel que fa als jugadors que es troben amb les seves seleccions, Ongenda va jugar dos minuts en la clara victòria de Canadà a la pista de Panamà per 66-86, en la fase de classificació per al Mundial. Tornarà a jugar la matinada de dimarts contra Argentina. Mínchev, per la seva banda, juga el mateix diumenge a Romania en partit de classificació per a l'Eurobasket 2029.

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Primers problemes fisics de pretemporada per al Kids&Us Manresa

Primers problemes fisics de pretemporada per al Kids&Us Manresa

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