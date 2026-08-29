Bàsquet | Pretemporada
El Kids&Us Manresa s’estrena diumenge al migdia a Navàs contra el Chesire Phoenix
El conjunt bagenc tornarà al Pavelló Blau de la localitat navassenca dos anys després del darrer cop per encetar els amistosos de pretemporada
El Kids&Us Manresa s’estrenarà demà al migdia, a les 12.00 hores i al Pavelló Blau de Navàs, davant la seva afició. El conjunt que dirigeix Diego Ocampo ja fa un parell de setmanes que s’entrena en grup, i a la localitat bagenca debutarà en duel de preparació de la temporada contra el Chesire Phoneix Basketball britànic. Un duel que reeditarà el partit que ja fa un parell de cursos també va formar part de la pretemporada del primer equip manresà a la població navassenca, en aquella ocasió, amb victòria per 98-72 contra La Laguna Tenerife.
La visita aleshores va servir per commemorar el 75è aniversari del CB Navàs. En aquesta ocasió, el duel a la localitat bagenca serà el que quedarà més a prop de tots els aficionats del club manresà de casa seva. Les entrades continuen estan disponibles a la pàgina web del club amfitrió, i ho estaran en línia fins a que els àrbitres llancin la pilota enlaire en el salt inicial. El preu a pagar és de 12,44 euros.
Els aficionats podran gaudir per primera vegada alguns dels nous integrants de la nova plantilla de cara a la temporada 2026/27. Això sí, no hi seran tots. Com va fer públic el club divendres mateix, Rafa Villar, Lucas Beaufort i JD Notae seran baixa per problemes físics. El base barceloní té una lesió muscular al recte femoral dret, el seu compant de posició francès té una sobrecàrrega al mateix grup muscular, tot i que en el seu cas és de lacama esquerra.
Notae es continua entrenant al marge de l’equip en alguns exercicis per acabar de fer net de les molèsties que el van acompanyar el curs passat. Tampoc hi seran Nick Ongenda ni Yordan Minchev, tot i que en el seu cas, la raó no és física, sinó que estan disputant la finestres FIBA.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
- Obre un nou espai d’oci a la urbanització Bellavista de Manresa
- Àlex de Juan, del grup que fa el seguiment del llop a la Catalunya central: 'El llop crearà problemes, però hi ha fórmules perquè convisqui amb els ramats
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- El nou espai d’oci a la Bellavista de Manresa inquieta els veïns
- Les pluges canvien la tendència als boscos i activen la campanya de ceps a la Cerdanya
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada