Bàsquet | Pretemporada
Ferran Bassas, base del Kids&Us Manresa: "Avui hem trobat el ritme i el bàsquet que volem"
Per a un dels pocs supervivents del curs passat, "el més important ara és l'actitud, les ganes d'aprendre i d'integrar-se"
El base del Kids&Us Manresa Ferran Bassas, un dels pocs supervivents del curs passat, ha afirmat després de la victòria del seu equip contra els Cheshire Phoenix que "estem treballant bé durant la setmana, fent el que toca amb esforç, amb il·lusió, la qual cosa es transmet. Els pocs que quedem de l'any passat intentem ajudar els nous, però aquests estan fent un esforç molt gran per posar-se al dia. Avui hem trobat el ritme i el bàsquet que volem".
El fet de tenir tantes novetats provoca que "ens hi haguem d'adaptar. És difícil per a tots, però les ganes superen la situació. Estem contents de com s'estan integrant els nous i anem construint de mica en mica". Per a Bassas, "el més important ara és l'actitud, les ganes d'aprendre, d'integrar-se i conèixer com treballa el Diego".
Pel que fa al paper dels joves que han reforçat l'equip, amb els quals ha tingut força interacció durant el duel, "els intento ajudar tot el que puc. Treballen al màxim i són una esponja. La meva feina és estar-los a sobre tot el que pugui i liderar des d'aquest aspecte".
Bassas també s'ha mostrat content que el seu company de posició Hugo Benítez s'estigui mostrant "amb confiança i segur d'ell mateix. Té molt de talent i ganes de recuperar el bon joc que va donar el curs passat".
Sobre si sembla que l'equip d'enguany tingui més aptituds físiques, per aguantar un calendari tan intens, "l'equip ja s'ha fet pensant en això, en ser més atlètics i això ens donarà molta força per jugar totes les competicions, i una de tan dura com és l'Eurocup, i també per l'estil de joc que volem tenir, amb gent que ha de córrer la pista, capturar rebots i defensar amb intensitat. És el que el Diego ens demana i la plantilla ja s'ha fet amb aquestes característiques".
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