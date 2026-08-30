Bàsquet | Pretemporada
El Kids&Us Manresa arrenca a tota velocitat malgrat les baixes, a Navàs (113-91)
Allen, Agbo i Tamba destaquen en una clara victòria, malgrat les baixes, davant del Cheshire Phoenix anglès en el primer partit de la pretemporada
Encara falten peces i tot just s'arrenca, però queda clar que el Kids&Us Manresa pot canviar de patrocinador principal, però no de filosofia. Victòria molt per damunt dels 100 punts, amb atacs curts, ràpids i amb cintensitat. Serà el full de ruta que s'exigirà l'equip, enguany dotat de moltes cames. Com les de Timmy Allen, Chibuzo Agbo i Pablo Tamba, que han mostrat que es troben un punt per damunt dels seus companys i han guiat l'equip al triomf en un duel que ha omplert el pavelló Blau de Navàs.
Des del primer moment el Kids&Us ha mostrat les característiques que se li suposen, amb una alta intensitat en defensa i una altra velocitat de bola en atac, provant d'anotar en els primers segons d'atac. La plantilla creada és per jugar d'aquesta manera i els nous sembla que ho tenen clar. En aquest partit encara en faltaven uns quants, els lesionats Villar i Beaufort i els internacionals Ongenda i Minchev, però els joves del sub-22 que han entrat a la convocatòria s'han encarregat de mantenir el nivell.
Així, els manresans han arrencat amb un parcial d'11-0 basat en una defensa de moltes mans intentant ofegar un conjunt britànic que ha encadenat tres partits en tres dies. Divendres, va perdre a Andorra per 105-92 i dissabte va fer el mateix a Platja d'Aro, contra el Fiatc Girona, per 93-77. En la llista, a més, només tenia deu efectius.
Així, un triple de Gerard Fernández, l'únic del primer quart, donava els onze punts de renda als bagencs. Segurament, el tir exterior ha estat el que més ha fallat en uns primers deu minuts de canvis constants, de molts rebots ofensius i en què el Kids&Us dominava per 20-9.
Només una ratxa de dos triples seguits anotats pel tirador Stewart han acostat el conjunt de la vora de Liverpool, que tenia especials problemes per atacar a dins de la zona. Però l'entrada d'Allen ha donat versatilitat al Kids&Us, que se n'ha anat al primer descans mantenint la màxima distància de 27-16 després de la primera cistella del jove Enabulele.
Recordant conceptes
El Manresa ha adquirit el seu màxim avantatge a l'inici del segon quart, quinze punts (34-19) amb el seu segon triple, anotat per Eric Vila. Eren justament els tirs de tres punts el que mantenien els anglesos en el partit. Dos de seguits de White i un altre de Searles, seguits d'una cistella passada d'Emanuel escurçaven el resultat fins al 38-30.
Ha estat el moment en què Diego Ocampo ha recordat alguns conceptes a l'equip, com a Eric Vila, que no havia tancat un parell de rebots, perquè la formació es tornés a activar. Agbo ha vist la cistella, s'ha pogut tornar a córrer i Allen, amb un 2+1 i cinc punts seguits, per a un total de 12,, situava el 51-32 a 2.48 per al descans. De fet, el Kids&Us ha arribat a tenir una màxima diferència de 24 punts (56-32), que ha quedat en 21 a la mitja part.
No ha canviat gaire la dinàmica en l'arrencada del tercer quart, que ha anat més a batzegades. Així, primer el Kids&Us ha agafat 27 punts de renda, amb un triple d'Oriola, el seu novè punt (68-41) i després el Cheshire Phoenix ha trobat una mica d'aire amb una sèrie de perdues locals per tornar a baixar dels vint.
Han estat també els millors minuts d'un altre dels nous, un Chibuzo Agbo que ha de ser el nou Reyes en el tir exterior. El jugador d'origen nigerià s'ha enfilat als 12 punts (77-54) amb un nou encert de tres punts. Però la defensa del perímetre fallava una mica i els anglesos ja encadenaven sis encerts des de fora en el període, per rebaixar fins al 78-63, a dos minuts. A sobre, Gerard s'ha fet mal a una cuixa. Han estat dos robatoris, amb esmaixada de Pumarola els que han trencat la dinàmica. De fet, un bàsquet de Lucas establia l'empat en el parcial, tot i que un triple de Trunley, respost per un bàsquet de Tamba, tancaven el quart amb 86-66 i triomf en els deu minuts per als anglesos (26-27).
El Cheshire (vuit triples en el quart i un altre arrencant l'últim) ho basava tot en el tir de fora i, amb un parell de defenses, s'ha acostat a quinze (88-73). El partit, en el tram final, s'ha convertit en una anada i tornada amunt i avall sense gaire sentit amb un Agbo força encertat, però amb un conjunt rival que reduïa fins als catorze gràcies a Searles (94-80). Ha estat un tram final fantàstic de Tamba, autor de quatre cistelles gairebé seguides, i un triple de Vila, els que han retornat una distància de 22 punts més d'acord amb el que havia estat el partit.
KIDS&US MANRESA: Benítez 4, Gerard Fernández 5, Agbo 21, Allen 19, Oriola 9 -cinc inicial- Bassas 2, Tamba 19, Enabulele 4, Kolenda, Pumarola 6, Naspler 6, Lucas Sánchez 8 i Vila 10
CHESHIRE PHOENIX: Gray 4, Stewart 16, Williams 2, Hensley 3, White 9 -cinc inicial- Searles 24, Cisarik 8, Hinds 13, Emanuel 5 i Trunley 7
ÀRBITRES: Perea, Torres i Lucas
PARCIALS: 27-16, 60-39, 86-66, 113-91
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