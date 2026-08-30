Bàsquet
El Mònaco, rival del Kids&Us Manresa a Europa, es veu obligat a jugar a la tercera categoria francesa
Aquesta resolució defenitiva de la federació compromet la seva presència a l'Eurocup, en què està enquadrat en el grup dels bagencs
El Mònaco, rival del Kids&Us Manresa en la primera fase de l'Eurocup, ha quedat exclòs de manera definitiva de les dues primeres categories del bàsquet francès, segons s'ha sabut aquest diumenge a partir d'una informació del rotatiu Nice-Matin. El conjunt del principat, vigent campió de llliga, havia estat exclòs de la competició de la màxima categoria el passat mes de juliol, per problemes d'impagament que ja van provocar la sortida d'efectius en el tram final del curs passat, i no se n'ha sortit del seu últim recurs davant de la federació francesa.
Així, els monegascs havien enviat un darrer document dissabte en què deixen que havien solucionat les seves dificultats i demanaven a l'ens federatiu tornar a ser readmès a la màxima competició, que va guanyar ni fa dos mesos. Però la federació ha respost amb una negativa, amb la qual cosa el Mònaco haurà de quedar inscrit en en la categoria Nacional, la tercera del bàsquet gal.
Després d'aquest fet, caldrà veure què passa amb la participació del Mònaco a Europa. Havia quedat enquadrat en el grup del Kids&Us Manresa en la primera fase. Havia de visitar el Congost el proper 10 de novembre i rebre l'equip d'Ocampo el 13 de gener, en l'última jornada de cada volta. Ara, l'ECA, organisme que regula l'Eurocup, té dues solucions, si no juga el Mònaco: deixar l'equip del Manresa amb set equips o convidar-ne un altre i situar-lo en la mateixa posició que el conjunt blanc-i-vermell.
Subscriu-te per seguir llegint
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- L’espectacle de drons de diumenge de la Festa Major de Manresa serà un dels més grans que ha fet CroStars Aerial
- Un cotxe s’encasta contra sis vehicles estacionats a Manresa
- Mor a Uganda als 34 anys el rei més jove del món: va accedir al tron amb només tres anys
- El cardiòleg José Abellán alerta dels riscos d’un consum que l’OMS considera insegur fins i tot en petites quantitats
- Festa Major de Manresa 2026: què fer aquest dissabte 29 d'agost?
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»