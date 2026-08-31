Bàsquet
El Kids&Us Manresa jugarà els seus dos partits del grup de la Lliga Catalana a les nou de la nit
El vigent campió s'enfrontarà al MoraBanc Andorra el dimecres, dia 9 i jugarà contra el Barça per la Diada, l'11 de setembre, en l'últim torn a Tarragona
El Kids&Us Manresa jugarà els seus dos partits del grup de la Lliga Catalana ACB, la setmana vinent a Tarragona, a partir de les nou de la nit, segons ha donat a conèixer la Federació Catalana de Basquetbol. Els tres partits de l'altre grup seran abans, a les 18.30 hores. La final de la competició serà el diumenge, dia 13, a les dotze del migdia.
Així, els manresans, que defensen el títol aconseguit la temporada passada, s'enfrontaran al MoraBanc Andorra el dia 9 a les nou de la nit, just després del partit que haurà inaugurat el torneig, el que enfrontarà l'Ilerna Lleida i l'Asisa Joventut.
L'equip de Diego Ocampo descansarà el dijous, dia 10, una jornada en què es veuran les cares, en el seu grup, els andorrans contra el Barça. En l'altre hauran jugat, a la tarda, els lleidatans contra el Fiatc Girona.
Els partits que decidiran els grups tindran lloc per la Diada. A la tarda jugarà el Fiatc Girona davant de l'Asisa Joventut i, a les nou, el Kids&Us jugarà contra el Barça, ara amb el seu director esportiu Xevi Pujol com a confeccionador de la plantilla.
Els abonaments del torneig, que ja han sortit a la venda, costen 35 euros per tota la competició i 20 si es tracta de seguir un sol equip. Totes les Lligues Catalanes es presenten dimarts, dia 1, a Barcelona.
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