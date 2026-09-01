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Bàsquet

El Kids&Us Manresa sub-22 començarà la Lliga U a casa contra el Joventut

El filial dels bagencs, que aquesta temporada arrenquen al grup B de la competició, acabaran la primera fase viatjant a Bilbao

El Bàsquet Manresa va derrotar la Penya en el darrer partit de Lliga U en què es van enfrontar al Congost

El Bàsquet Manresa va derrotar la Penya en el darrer partit de Lliga U en què es van enfrontar al Congost / Joaquim Alberch/ACB Photo

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Kids&Us Manresa sub-22 debutarà contra el Joventut el Nou Congost el proper 26 de setembre, a les 12 del migdia, segons ha donat a conèixer aquest dimarts l'ACB. Els bagencs, que en la primera edició de la competició van arrencar en el grup A, amb els favorits, ho faran enguany en el B, amb la intenció d'ascendir després d'aquesta primera fase.

Així, en la primera volta, després del partit contra la Penya, el Kids&Us visitarà l'Obradoiro (2 d'octubre, a les vuit del vespre) i descansarà el cap de setmana del 9 i 10 d'octubre, en la tercera jornada.

Reprendrà la competició el 16 d'octubre a casa contra l'Unicaja Alhaurín de la Torre (16 hores). Després jugarà a la pista de l'Amara Lleida (el 23 d'octubre, a les 20.30), rebrà l'Euskaltax Bilbao (30 d'octubre, a les 16 hores) i actuarà a la pista de l'UCAM Múrcia Juver (6 de novembre, 20.30 hores) per tancar la primera volta.

En la segona, jugarà el primer partit a casa el 13 de novembre, a les quatre de la tarda, contra l'Obradoiro. Després descansarà i anirà el 27 de novembre a Màlaga per jugar contra l'Unicaja, a les 20.30 hores. El 4 de desembre rebrà l'Amara Lleida a les cinc de la tarda i després jugarà el 7 de desembre, un dilluns, a les set de la tarda a la pista del Joventut.

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Els dos últims partits de la primera ronda seran a casa contra l'UCAM, l'11 de desembre, a les quatre i a la pista del Bilbao, el 18 de desembre, a les 19.45 hores. L'objectiu és ser primer per pujar directe, o segon o tercer per disputar un partit únic contra el setè o el sisè del grup principal i ascendir.

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