Bàsquet
El Kids&Us Manresa sub-22 començarà la Lliga U a casa contra el Joventut
El filial dels bagencs, que aquesta temporada arrenquen al grup B de la competició, acabaran la primera fase viatjant a Bilbao
El Kids&Us Manresa sub-22 debutarà contra el Joventut el Nou Congost el proper 26 de setembre, a les 12 del migdia, segons ha donat a conèixer aquest dimarts l'ACB. Els bagencs, que en la primera edició de la competició van arrencar en el grup A, amb els favorits, ho faran enguany en el B, amb la intenció d'ascendir després d'aquesta primera fase.
Així, en la primera volta, després del partit contra la Penya, el Kids&Us visitarà l'Obradoiro (2 d'octubre, a les vuit del vespre) i descansarà el cap de setmana del 9 i 10 d'octubre, en la tercera jornada.
Reprendrà la competició el 16 d'octubre a casa contra l'Unicaja Alhaurín de la Torre (16 hores). Després jugarà a la pista de l'Amara Lleida (el 23 d'octubre, a les 20.30), rebrà l'Euskaltax Bilbao (30 d'octubre, a les 16 hores) i actuarà a la pista de l'UCAM Múrcia Juver (6 de novembre, 20.30 hores) per tancar la primera volta.
En la segona, jugarà el primer partit a casa el 13 de novembre, a les quatre de la tarda, contra l'Obradoiro. Després descansarà i anirà el 27 de novembre a Màlaga per jugar contra l'Unicaja, a les 20.30 hores. El 4 de desembre rebrà l'Amara Lleida a les cinc de la tarda i després jugarà el 7 de desembre, un dilluns, a les set de la tarda a la pista del Joventut.
Els dos últims partits de la primera ronda seran a casa contra l'UCAM, l'11 de desembre, a les quatre i a la pista del Bilbao, el 18 de desembre, a les 19.45 hores. L'objectiu és ser primer per pujar directe, o segon o tercer per disputar un partit únic contra el setè o el sisè del grup principal i ascendir.
Subscriu-te per seguir llegint
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- El Mònaco, expulsat a França, podria oferir 500.000 dòlars per disputar la Lliga Adriàtica
- Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla
- Els 6 hàbits que indiquen que tens un coeficient intel·lectual alt