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Bàsquet | Eurocup

El KK Bosna substitueix el Mònaco com a rival del Kids&Us Manresa a l'Eurocup

L'ECA anuncia que l'equip del principat no`segueix les regles necessàries per disputar la competició i el relleva pel conjunt de Sarajevo, vigent campió bosnià i on l'any passat jugava Alfonso Plummer

El Bosna celebra el títol de campió de la lliga del seu país, el maig passat

El Bosna celebra el títol de campió de la lliga del seu país, el maig passat / KK Bosna

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El KK Bosna serà rival del Kids&Us Manresa en la propera edició de l'Eurocup, que arrenca el dia 29 d'aquest mes. Així n'ha informat aquest dimarts l'ECA, l'organisme rector de l'Eurolliga i d'aquesta competició, que n'ha exclòs el Mònaco per "no seguir les regles necessàries" per a la inscripció. Els blanc-i-vermells van ser exclosos de la lliga francesa, en una decisió ratificada per la federació gala aquest cap de setmana, per impagaments.

D'aquesta manera, el conjunt de Sarajevo completa el grup D de la competició, juntament amb els manresans, el Bahçesehir turc, el Balkan búlgar, el PAOK Salònica grec, el Lietkabelis lituà, el BC Roma italià i el ratiopharm Ulm alemany. En concret, els bosnians, campions de lliga del seu país, han de visitar el Nou Congost el 10 de novembre, a partir de dos quarts de nou de la nit, i han de rebre el Kids&Us en l'última jornada, el 13 de gener a dos quarts de vuit del vespre.

En les últimes hores havia sorgit la possibilitat que el Mònaco pagués una plaça a la Lliga Adriàtica per poder tenir la possibilitat de seguir jugant a l'Eurocup, però l'ECA ho ha tallat de soca-real. Els monegascs, campions de l'Eurocup el 2021, havien jugat la final de l'Eurolliga el 2025, però la temporada passada van tenir problemes financers, malgrat fer el doblet a França, dels quals no s'han pogut aixecar.

Un rival històric

El Bosna és un adversari històric europeu. El 1979, liderat per qui després seria jugador del Reial Madrid Mirza Delibasic, va guanyar la Copa d'Europa, la màxima competició d'aleshores, en derrotar l'Emerson Varese en la final per 96-93, en un partit disputat a Grenoble.

La temporada passada, va ser conegut a casa nostra perquè va ser la formació que va fitxar el porto-riqueny Alfonso Plummer, que va començar el curs a Manresa. Amb ell, el Bosna va guanyar la final de la lliga del seu país en imposar-se per tres punts, en el total, a l'Igokea en la final.

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El jugador caribeny ja no apareix a la llista de basquetbolistes per a la temporada vinent, com tampoc un altre exjugador del Manresa, l'estonià Janari Joesaar, que va tenir un pas efímer pel club i que també hi va ser el curs passat.

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