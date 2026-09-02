Bàsquet
El Kids&Us Manresa recupera els internacionals abans del segon test de la pretemporada
Diego Ocampo i el seu cos tècnic recuperen les opcions de Nick Ongenda i Yordan Minchev, així com el jove Gustav Drejer, que tenint en compte les lesions a la línia exterior podria tenir protagonisme
El Kids&Us Manresa disputarà dijous, a les 20.30 hores, el segon enfrontament de la pretemporada. El primer al ja tradicional Torneig de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, que enguany arriba a la 40a edició, i també el primer contra un rival domèstic: l'Asisa Joventut Badalona. Diego Ocampo i el seu cos tècnic podran comptar, ara ja de manera definitiva, amb els tres jugadors internacionals que van disputar les finestres FIBA amb les seves seleccions durant els darrers dies, coincidint amb l'estrena de l'equip al pavelló Blau de Navàs.
La tornada de dos d'ells, Nick Ongenda i Yordan Minchev, resultarà especialment rellevant tenint en compte que són dos jugadors cridats a tenir un rol important dins de la rotació de l'equip. A més, tots dos són jugadors interiors, una posició que més enllà de la seva rellevància històrica, pren especial importància aquest curs, amb només dos pivots purs. A més, encara que Timmy Allen pot jugar de quatre, es tracta d'un jugador un pèl petit per la posició, així que Minchev i Eric Vila tindran un rol més que rellevant si Ocampo opta per plantejar quintets molt alts, sense renunciar al joc mòbil.
L'altre novetat que el tècnic gallec tindrà disponible més enllà dels interiors serà Gustav Drejen. L'exterior danès, que va disputar uns minuts amb la selecció absoluta contra la Romania d'Emanuel Cate, podrà prendre part del partit si Ocampo i els seus ajudants ho consideren oportú. Una situació que podria ser especialment rellevant tenint en compte les baixes que l'equip ja va tenir a Navàs contra el Cheshire, concentrades sobretot a la línia exterior, i que encarnen Rafa Villar, Lucas Beaufort i JD Notae.
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