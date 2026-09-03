Elias Valtonen, en la seva presentació a València: "Vaig jugar amb un estil similar quan era a Manresa"
El jugador finlandès arriba amb un contracte no garantit amb l'objectiu de convèncer el club per quedar-s'hi fins a final de temporada
EFE
L’aler finlandès Elias Valtonen, vinculat al Kids&Us Manresa entre els anys 2021 i 2024, ha firmat un contracte no garantit amb el València Basket que, en cas de ratificar-se, li asseguraria la continuïtat fins a final de temporada amb l'entitat taronja. "He d’anar dia a dia i treballar per veure què passa. El meu objectiu és quedar-me aquí i continuar a l’equip, però no sé què passarà", ha reconegut el mateix jugador durant la seva presentació, aquest dijous.
"Quan un club com el València Basket et truca és molt fàcil prendre la decisió. Jugar a l’Eurolliga s'ha convertit en el meu objectiu i aquest club em dona l’oportunitat de posar-me a prova", ha assenyalat. I és conscient que, per quedar-se, ha de "treballar molt dur aquests dies".
L'entrenador Xavi Albert ha parlat amb ell i li ha transmès què n'espera. "El més important és que sigui jo mateix, que jugui ràpid, que llanci triples quan pugui... A més, vaig jugar amb un estil similar quan era a Manresa i estic familiaritzat amb aquesta manera de jugar".
Víctor Luengo, director de relacions externes del València Basket, també ha valorat la incorporació de l’exterior finlandès: "La seva manera de jugar i rebotar li permet actuar tant per dins com per fora. Té un nivell contrastat a l’ACB i ara té el repte de demostrar que pot competir amb els millors a l’Eurolliga".