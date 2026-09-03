Bàsquet | Pretemporada
El Kids&Us Manresa exhibeix orgull i identitat a Sant Julià per vèncer la Penya (78-84)
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo ha demostrat que tot i l'enorme quantitat de cares noves té molt clara l'essència del que ha de ser el seu joc, i que sap patir quan el partit es posa perillós
El Kids&Us Manresa continua intractable en aquests primers compassos de la pretemporada. El conjunt manresà s'ha imposat a l'Asisa Joventut Badalona per 78-84 en el primer amistós que l'equip de la capital del Bages ha jugat a Sant Julià de Vilatorta. Un duel en què l'equip de Diego Ocampo ha demostrat que continua sobrat d'orgull propi. Sobretot davant d'una Penya que, com se sentia des del sector manresà de la graderia, "no és mai un amistós".
L'inici de duel del Kids&Us ha deixat entreveure un pèl de dubtes, sobretot en atac, amb un Ricky Rubio molt agressiu sobre Hugo Benítez, que li ha costat un parell de possessions trobar la manera com superar el base del Masnou. La Penya ha aprofitat aquests primers minuts per posar un 6-0 perillós, però el domini verd-i-negre s’ha acabat una vegada el Kids&Us ha començat a imposar el ritme frenètic que el caracteritza.
Primer amb un parell d’accions en u contra u de Yordan Minchev i Lukasz Kolenda, i després amb un triple en transició de Gerard Fernández que tot just feia 5 segons que havia entrat a pista. La recepta del joc ràpid havia provocat un canvi de dinàmica damunt del parquet que també s’havia traslladat a l’electrònic. Ocampo rotava de manera constant, i el descans s’estava reflectint també en un gran percentatge d’encert exterior.
Frenesia total
Només un triple d’Humberto Ruiz sobre la mateixa botzina ha trencat un parcial favorable als manresans que situava el 17-24 a l’electrònic. El segon període no ha donat descans, i ha permès corroborar que hi ha jugadors com Chibuzo Agbo que han arribat amb la confiança pels núvols, que Eric Vila està molt endollat, i que Minchev és una gran alternativa per gaudir de minuts a la posició de cinc.
El Kids&Us s’estava agradant, sobretot impulsats per un Timmy Allen que ha anotat set punts de manera consecutiva i ha obligat Dani Miret a aturar el matx a 6 minuts per arribar al descans amb una màxima manresana de 15 punts (25-40). El conjunt de Diego Ocampo estava sent molt efectiu en atac, però l’explicació del resultat es trobava a la intensitat defensiva que estaven proposant des dels primers minuts d’enfrontament. Una intensitat que ha baixat lleugerament després del temps mort de Miret, que ha permès als badalonins retallar diferències i que Ocampo aturés el partit.
Topar contra el mur
El final de la primera meitat ja no ha estat igual, i cada vegada que els manresans havien d'atacar en situacions de joc en estàtic, la Penya es feia molt gran a la pintura. El partit ha arribat al descans amb un 40-48, i el caseller del Kids&Us no s'ha mogut durant gairebé tres minuts, fins que Allen, des dels 4,60, ha tallat un parcial de 7-0 que posava el 47-49. Emir Sulejmanovic ha empatat el duel a 49, però Kolenda ha contestat amb un triple.
Però la dinàmica sobre el parquet havia canviat totalment, amb Rubio sobre el parquet era la Penya qui portava el ritme del joc, i en les poques ocasions que el Kids&Us podia córrer, els badalonins eren prou ràpids per fer el balanç defensiu. El base del Masnou ha capgirat l'electrònic, Vila des del triple ha tornat a avançar als manresans, i l'intercanvi de cops ha cessat amb l'arribada del darrer període, que s'ha saldat amb 61-59 a l'electrònic.
Orgull i ritme
Els dos minuts de descans entre períodes no han cessat l'intercanvi de cops. Primer han estat els badalonins qui han assolit un petit avantatge que ha obligat Ocampo a demanar temps mort, però el Kids&Us ha contestat amb una nova revifada que empatava el duel de nou a 67, i que feia que ara fos Miret qui aturava el partit. Un temps mort que no ha semblat afectar el Kids&Us, que impulsats per un incombustible Pierre Oriola i una cistella de Minchev, han col·locat el 70-77 a tres minuts del final.
Una energia que ha donat ales també a un Kolenda un pèl desaparegut a la segona meitat, que amb un triple posava el 70-80. Rubio ha tornat a ser el catalitzador del seu equip, i en tres accions consecutives la Penya tornava al matx. Però el base del Masnou ha errat la més clara que ha tingut en el darrer minut, i amb un parell de tirs lliures d'Agbo i dos més d'Allen han sentenciat el duel.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal