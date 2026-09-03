Kids&Us Manresa - Joventut de Badalona: horari i on veure per TV el partit d'avui
El conjunt manresà s'enfrontarà a la Penya a Sant Julià de Vilatorta en la segona prova de pretemporada
El Kids&Us Manresa juga avui, dijous, 3 de setembre, el seu segon partit de pretemporada. Ho farà contra l'Asisa Joventut de Badalona en el marc del Torneig de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, que aquest 2026 celebra la 40a edició. Després de la victòria contra el Cheshire Phoenix anglès per 113-91 a Navàs, la preparació de l'equip entrenat per Diego Ocampo es desplaçarà ara fins a Osona per posar-se a prova davant d'un rival de més nivell.
Serà la primera oportunitat de veure de prop els tres jugadors internacionals que van disputar les finestres FIBA, Nick Ongenda, Yordan Minchev i Gustav Drejer, i que es van perdre el debut a Navàs. En canvi, continuen sent dubte Rafa Villar i Lucas Beaufort, tots dos recuperant-se d'una lesió muscular i JD Notae. El club continua dosificant la incorporació de l'escorta nord-americà a la dinàmica d'equip després de la greu lesió que va patir la temporada passada.
On veure el partit
El duel entre el Kids&Us Manresa i el Joventut de Badalona arrencarà a les 20.30 h al Pavelló Municipal de Sant Julià de Vilatorta. Regió7 oferirà la crònica del matx, que també es podrà seguir per televisió, a través d'Esport3 (amb redifusió a les 02.43 h).
El següent partit, diumenge, també a Sant Julià
El Kids&Us Manresa tornarà al pavelló de Sant Julià de Vilatorta per disputar un nou amistós, diumenge 6 de setembre, a les 18.30 h. El rival serà l'Ilerna Lleida. Seguidament, es desplaçarà fins a Tarragona per disputar la Lliga Catalana. Hi ha assegurats els enfrontaments contra el Morabanc Andorra (dia 9, a les 21 h) i el Barça (dia 11, a les 21 h, també). I encara hi haurà un últim amistós contra el Bàsquet Corunya, el 18 de setembre, a les 19 h , a la Corunya.
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