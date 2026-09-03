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Bàsquet

Les recuperacions de Rafa Villar, Lucas Beaufort i JD Notae evolucionen de manera positiva

Els tres jugadors exteriors del Kids&Us Manresa que ja no van estar disponibles per debutar a Navàs continuen sent dubte per reaparèixer dijous a Sant Julià de Vilatorta, tot i que la seva recuperació va per bon camí

La sobrecàrrega que va impedir debutar Lucas Beaufort evoluciona de manera favorable

La sobrecàrrega que va impedir debutar Lucas Beaufort evoluciona de manera favorable / Alex Guerrero

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Marc Llohis

Manresa

El Kids&Us Manresa jugarà dijous el seu segon amistós d'aquesta pretemporada, ja amb els jugadors internacionals disponibles per a Diego Ocampo i els membres del seu cos tècnic, però encara amb els dubtes de Rafa Villar, Lucas Beaufort i JD Notae. I és que precisament en aquesta línia exterior és on es concentren totes les baixes que arrossega la nova plantilla manresana en aquestes primeres setmanes de pretemporada.

Villar i Beaufort, segons va explicar el mateix club, tenen una lesió muscular al recte femoral. El base barceloní tenia aquestes molèsties a la cama dreta, mentre que el francès les tenia a l'esquerra per culpa d'una sobrecàrrega. En canvi, la baixa de Notae, el darrer fitxatge del conjunt manresà, tenia a veure amb un control de les càrregues i perseguia l'objectiu d'introduir, a poc a poc, l'escorta estatunidenc a la dinàmica de l'equip. Una tasca clau tenint en compte l'impoprtant lesió que va patir la temporada passada amb el Trapani Shark italià, i la necessitat que estigui en plenes condicions quan comenci el foc real.

A hores d'ara el club no ha emès cap més comunicat oficial respecte a l'estat de cap dels tres jugadors tocats, però segons ha pogut saber Regió7, tots tres evolucionen de manera favorable. Van especialment bé els casos de Notae i Beaufort, tot i que encara no s'ha pres una decisió sobre si podran jugar a Sant Julià de Vilatorta.

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El més probable és que Ocampo i el cos tècnic no ho decidieixin fins després de la sessió d'entrenament que tindrà lloc dijous al matí. Qui sembla més lluny de debutar amb l'equip manresà és Villar, que malgrat evolucionar de manera positiva, ho fa una mica més lent que la resta d'exteriors.

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Les recuperacions de Rafa Villar, Lucas Beaufort i JD Notae evolucionen de manera positiva

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