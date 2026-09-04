Bàsquet/Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa comença amb una festa un curs que vol que sigui màgic
La Grada d'Animació, ja convertida en associació, organitza a la Torre Busquet una celebració per arrencar la temporada, amb uns dos-cents seguidors, màgia, ball i interaccions entre jugadors i aficionats
La Grada d'Animació del Kids&Us Manresa s'ha convertit enguany en associació. Ofereixen activitats noves, com la possibilitat d'ajuntar-se per anar a viatges, i han volgut arrencar al màxim la temporada, amb una festa per començar el curs. La Torre Busquet ha acollit aquest divendres al vespre, amb temperatura alta però una brisa que feia d'allò més agradable l'estada, una celebració per donar força a l'equip. La presència de la plantilla ha estat la cirereta d'un pastís que han aprofitat els aficionats per interactuar-hi i començar a conèixer uns jugadors la majoria dels quals són nous.
A les set de la tarda, una bona quantitat d'aficionats amb les camisetes vermelles, que ja han de mudar de les de Baxi a les noves de Kids&Us, enfilaven la carretera de Viladordis per assistir a l'acte, malgrat la calor que encara feia a aquella hora de la tarda. Era la primera cita de l'any a la ciutat, a la qual el nou equip no jugarà fins al proper 3 d'octubre, en el debut a l'ACB contra el Breogán. A mesura que s'anava arribant, alguns s'arrepapaven a prendre alguna cosa, d'altres es retrobaven després de l'estiu i s'explicaven com havia anat tot, i els voluntaris s'apressaven, com durant tot el dia, per tenir-ho tot a punt.
En els minuts anteriors, els trucs i l'humor del Màgic Pol han entretingut el personal, amb molta participació dels nens que hi assistien, i les ballarines de la School of Dance, que tornaran a animar l'equip durant els partits. Ha estat el moment en què han anat apareixent els jugadors un a un. La presentació arribava amb una cançó escollida per cada basquetbolista, que sortia pel fons de la piscina i anaven avançant fins arribar a l'alçada de l'equip tècnic, que havia aparegut amb anterioritat, en un acte presentat per Carles Jódar, d'El Ganxo.
Així, elements com Hugo Benítez, Ferran Bassas o Pierre Oriola reprenien el contacte amb els aficionats després de l'estiu. Tots els altres, el mantenien per primer cop. De fet, per tercer, després dels partits guanyats diumenge, a Navàs contra el Cheshire Phoenix i dijous, a Sant Julià de Vilatorta, davant de l'Asisa Joventut. I han semblant sentir-s'hi a gust, tot i que, evidentment, no han entès els missatges.
El motor de l'equip
En el primer, Diego Ocampo ha agraït la presència de tothom i ha titllat els aficionats d'"el nostre motor", tant quan l'equip juga bé, com quan no ho fa. Llavors, ha aparegut el secretari de l'Associació Grada d'Animació-Bàsquet Manresa Supporters, Xevi Santandreu, qui ha explicat el procés de conversió de la grada en associació, a part de desfer-se en elogis davant de Diego Ocampo. "És un luxe tenir un entrenador que transcendeix el seu vessant esportiu".
Després de les presentacions, i que Jódar informés que es podrà seguir la transmissió del Ganxo del proper dia 30 del debut de l'equip a l'Eurocup a la pista del PAOK Salònica, ha arribat l'últim truc del Màgic Pol, força espectacular, en què amb tot de càlculs s'arribava a treure la data i l'hora exacta, el 4 de setembre, a les 20.32 hores, gairebé com si s'informés que, des d'aquell moment, arrenca un curs ple d'expectatives, dificultats, però també il·lusió.
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