Bàsquet | Pretemporada
La fragilitat interior condemna el Kids&Us Manresa davant d'un ambiciós iLerna Lleida (99-103)
L'equip que dirigeix Diego Ocampo ha sabut reenganxar-se al partit quan semblava gairebé acabat, però ha pagat el poc rodatge per trobar una referència que els permetés tancar el partit
El Kids&Us Manresa ha tancat la seva aventura d'estiu a Sant Julià de Vilatorta encaixant la primera derrota de la pretemporada per 99-103 davant de l'iLerna Lleida. El partit dels bagencs ha estat ple d'alts i baixos, però sobretot ha estat marcat per unes dificultats per controlar l'explosivitat de Darius McGhee i el domini interior de Zach Perrin. Un partit que ha servit també per veure, per primera vegada, JD Notae i Lucas Beaufort amb la samarreta del Kids&Us.
El segon duel del Kids&Us a Sant Julià ha començat amb tots dos conjunts explotant tot el que podien un estil de joc frenètic i que apostava per llançar amb la màxima rapidesa possible. Una frenesia ofensiva que també es traslladava a la defensa, i que afavoria un partit amb molts contactes que per moments es descontrolava. Els manresans apostaven, com és habitual, per buscar moltes accions de joc per parelles que en el primer tram trobaven recompensa mitjançant les continuacions de Pierre Oriola i Timmy Allen.
Però el conjunt que dirigeix Gerard Encuentra ha optat per embogir tot el que ha pogut el partit, i plantejant atacs que resolien en escassos cinc segons penalitzaven un balanç defensiu lent dels bagencs. Els de la capital del Segrià han arribat a tenir set punts d'avantatge a l'equador del període, però amb un parell de triples de Lukasz Kolenda i recuperant la consistència defensiva, els manresans han tancat el període només dos punts darrere dels lleidatans.
El segon quart no ha donat cap mena de treva, però en aquesta ocasió el Kids&Us s'ha sabut adaptar amb molta més efectivitat al ritme que demanava el matx. Chibuzo Agbo ha retornat el lideratge als manresans amb dos triples consecutius, i el debutant JD Notae ha fet gala de la seva agressivitat defensiva per robar la pilota a Darius McGhee i forçar el temps mort de Gerard Encuentra.
Alts i baixos constants
Els lleidatans han reaccionat, i aprofitant els desajustos que provocava la defensa amb moltes ajudes llargues amb què experimentava Ocampo sumat a la manca de comunicació defensiva, han estat capaços de fer front a un Kids&Us amb grans alts i baixos de cara a cistella. Els períodes de bones circulacions en atac s'alternaven amb d'altres amb molts dubtes i fins i tot alguna mostra de manca de confiança que els del Segrià aprofitaven per activar un Zach Perrin molt superior a tots els interiors del conjunt manresà.
Ocampo exigia intensitat, i el cert és que l'inici de la segona meitat del Kids&Us ha estat explosiu. Hugo Benítez, Nick Ongenda, Agbo i Notae han estat els responsables d'un parcial de 9-2 que tornava a posar els manresans per davant. Però aquest iLerna Lleida té molts punts a la posició d'exterior, i això que James Batemon no podia jugar, i amb tres triples de McGhee i un altre de Hughes no només han remuntat, sinó que han tornat a obrir un forat de 7 punts ara que l'amenaça interior lleidatana semblava controlada.
L'atac dels d'Ocampo no era necessàriament el problema, ja que el Kids&Us ha acabat el tercer període anotant 26 punts gràcies a un bon encert exterior i sobretot a un bon percentatge des del tir lliure. El problema de base estava sent la capacitat d'aturar els ràpids atacs lleidatans, que es mostraven molt hàbils per desfer la teranyina defensiva manresana, que sovint arribava tard en les segones ajudes que havien d'aturar les continuacions després dels blocs directes.
Quan la pilota crema
Però el cert és que potser perquè encara estem en els primers compassos de la pretemporada, o perquè les instruccions defensives eren les de no permetre que els exteriors rebessin alliberats, els lleidatans s'han fet un fart de trobar moltes situacions relativament còmodes sota la cistella. I quan la primera acció es defensava de manera satisfactòria, en moltes ocasions els desajustaments permetien que els del Segrià s'asseguressin una segona oportunitat fàcil de castigar.
Ocampo ha aprofitat un temps mort d'Encuentra per assegurar-se que aquestes concessions defensives s'aturessin, i a partir d'aleshores els seus homes han aturat completament els lleidatans. Han anat retallant a poc a poc. Diagne s'ha eliminat gairebé sol del partit, i amb l'únic objectiu de compensar, els col·legiats han assenyalat una tècnica inexplicable a Ocampo, quan esbroncava clarament Allen i Kolenda interpretant que anava dirigida a ells.
Així i tot, els manresans no han aixecat el peu de l'accelerador, i amb un parcial de 5-0 quan restaven una mica més de tres minuts han empatat el duel a 93 gràcies a una gran cistella d'Allen. Però quan la pilota cremava el Kids&Us s'ha trobat sense referències clares a qui fer arribar l'esfèrica, i només un Notae curt de ritme semblava fiable. El Lleida, en canvi, tenia clar que la parella McGhee-Perrin era a qui s'havia de prioritzar si volien acabar certificant el triomf.
Subscriu-te per seguir llegint
- La mestra del Bages que va ensenyar a llegir el seu avi (abans d’entrar el Govern)
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- L'expilot Toni Elías plora la mort de Carles Vilajosana: 'Deixa un buit impossible d’omplir
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui