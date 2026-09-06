Bàsquet | Pretemporada
Lluís Riera, entrenador del Kids&Us Manresa: "No volem competir ara, sinó quan comenci la lliga"
El nou tècnic barceloní que assisteix Diego Ocampo a la banqueta del Kids&Us Manresa revela que l’equip va pel bon camí, però no amaga que encara els queda molta feina al davant
El Kids&Us Manresa ha encetat aquest nou projecte esportiu de la millor manera possible, amb dues victòries en els primers dos partits de la pretemporada. És cert que en aquestes alçades del curs el resultat final és el menys important, però és igualment veritat que després de les victòries, per intranscendents que siguin, l’equip sempre afronta amb moltes més ganes cada sessió d’entrenament. I en un projecte tan nou com és el d’aquest Kids&Us Manresa, això no poden ser altra cosa que bones notícies per a Diego Ocampo i la resta del seu cos tècnic.
Després de la victòria per 78-84 davant la Penya a Sant Julià de Vilatorta, va ser el més nou a arribar a la banqueta manresana, Lluís Riera, l’encarregat d’atendre els mitjans. El tècnic barceloní va mostrar-se satisfet en relació als primers compassos de la pretemporada, però alhora també va ser molt clar expressant que "ara estem fent un treball que es base en construir a poc a poc. No volem competir ara, sinó que ho volem fer d’aquí a quatre setmanes, quan comenci la Lliga Endesa i també l’Eurocup".
En aquest sentit, Riera va confessar que aquesta metodologia de treball és l’encarregada que "no es vegi l’equip tan evolucionat com ho hauria d’estar a l’inici de la competició, però encara tenim temps". Tampoc va amagar l’optimisme en aquest sentit, apuntant que "l’important és que l’equip tingui clar el que estem treballant, i que a poc a poc vagi sortint". Les línies mestres de l’obra d’Ocampo "s’intueixen clarament, són continuistes respecte el joc que vol el Diego".
Molts partits en pocs dies
Una de les altres claus de cara a consolidar els fonaments del nou projecte manresà serà el fet de consolidar aquesta evolució conjunta dels jugadors. "Ara mateix veiem molts aspectes del joc que ens semblen interessants, però necessitem més continuïtat, i això només es pot aconseguir entrenant, però especialment quan es competeix".
És per això que l’entitat ha optat per, com ja és habitual en els darrers cursos, omplir el calendari de la pretemporada amb molts amistosos -sis de segurs amb la possibilitat d’un setè si s’arriba a la final de la Lliga Catalana- i gairebé tots contra rivals d’entitat. "Ara tenim un bloc de quatre partits separats només per tres o quatre dies que potenciaran aquest creixement de què parlàvem".
El següent serà aquesta mateixa tarda, a les 18.30 hores, altra vegada a Sant Julià de Vilatorta contra tot un rival ACB com l’Ilerna Lleida. Serà el tercer duel de la pretemporada per als manresans, que continuaran esperant els processos de recuperació de Rafa Villar, Lucas Beaufort i JD Notae, que encara no han debutat amb la samarreta del Kids&Us Manresa.
"Encantat d’estar a casa"
Riera ha aterrat aquest mateix estiu a Manresa, i després d’uns anys entrenant equips per Rússia, Estònia, Hongria o d’assistir Ocampo a la selecció nacional de la República Txeca, està "encantat d’estar a casa". I encara més de formar part del cos tècnic d’un equip "amb molta cultura de bàsquet", que en la seva opinió és una de les claus que "permet a l’equip enganxar-se a la Lliga. No serem l’equip amb més pressupost, però sí un dels que més viu el bàsquet".
Una valoració que pren valor quan arriba procedent d’una persona com Riera, que durant molts anys ha observat el club des de la perspectiva que suposa haver-s’hi d’enfrontar com a rival. "Es veu de manera clara amb els joves i la seva evolució. Era clar des de fora i des de dins ho estic confirmant, aquests joves jugadors ens ajuden molt en el dia a dia, i també ho fan quan els toca jugar partits" conclou Riera.
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