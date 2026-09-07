Bàsquet | Pretemporada
Nacho Juan: "Hem d'ensenyar als nous jugadors que la Lliga Catalana és important pel club i la ciutat"
El tècnic assistent sragossà va explicar després del tercer partit de preparació contra l'iLerna Lleida que donen per tancat el capítol dels amistosos, però no el de la pretemporada
El nou Kids&Us Manresa arranca la tercera setmana d'entrenaments amb un balanç de dues victòries i una derrota en els tres partits que ha disputat. Si bé és cert que la relació entre triomfs i desfetes és totalment secundària en aquestes alçades de la pretemporada, resulta important tenir en compte que amb el de diumenge els manresans donen per acabats els amistosos. Tot just tres partits on ser competitius no ha estat la prioritat, al qual potser es podria sumar el darrer duel de pretemporada contra el Leyma Corunya a la capital gallega.
Així ho va explicar després del matx contra l'iLerna Lleida l'entrenador assistent saragossà Nacho Juan, que va posar èmfasi en el fet que els compromisos de Lliga Catalana "continuaran sent pretemporada, però deixaran de ser amistosos". Una distinció que donarà feina a les peces de la plantilla i cos tècnic que es mantenen respecte a l'any passat, ja que "serà molt important que tots el que l'hem viscuda en les darreres temporades, traslladem als nous jugadors com és d'importantnt aquesta competició pel club i també per la ciutat".
Guanyar efectius
En aquest context pren també importància el fet de comptar tan aviat com sigui possible amb la totalitat de la plantilla, per trobar aquells automatismes i solucions que tenen una rellevància majúscula, sobretot, en situacions de final de partit igualat. De fet, aquesta manca de rodatge plegats i l'absència d'un líder clar en trams com aquests va acabar de condemnar el Kids&Us davant d'un iLerna Lleida que quan la pilota cremava tenia claríssim que havia de buscar Darius McGhee i Zach Perrin.
En els últims minuts de partit de diumenge, Diego Ocampo va optar per tenir a pista la parella exterior Hugo Benítez i JD Notae. Tots dos van demostrar predisposició a convertir-se en generadors, però el cert és que el base de Perpinyà no va acabar de trobar l'encert en les seves habituals penetracions a cistella, i a l'escorta estatunidenc se li va notar la falta de rodatge davant d'un rival que aposti per una defensa tan física com la que proposaven els de la capital del Segrià.
En aquest sentit, el tècnic aragonès va valorar positivament el fet que "la plantilla de diumenge s'assemblarà més al que tindrem, o això esperem, durant la temporada regular". Una afirmació que pren importància quan es té en compte que "d'aquesta manera sumem més generadors, i amb ells guanyem aspectes del joc que necessitarem, sobretot en accions de bloc directe i d'u contra u".
Notae i Beaufort, per fi
És per això que el fet de poder veure debutar, per fi, amb la samarreta del Kids&Us Manresa dos exteriors com Noate o Lucas Beaufort continua sumant com un aspecte positiu per als bagencs. "Estem molt contents perquè tot just porten un parell d'entrenaments complets i ja estan en dinàmica. Amb aquest ritme de joc, intensitat i nous rivals és difícil poder competir amb tan poc entrenament" revelava Juan. És per això que "han d'aprendre que des de l'entrenament l'adaptació serà més senzilla, però que en els partits també es poden aprendre altres aspectes difícils de transmetre en el dia a dia".
Qui encara no s'ha pogut estrenar amb la samarreta del conjunt manresà és el base català Rafa Villar, que segons va explicar el tècnic assistent aragonès "evoluciona positivament. A poc a poc es va introduint en el treball a pista, així que esperem anar accelerant el procés de mica en mica cada dia".
Nacho Juan serà també l'encarregat, per segon any consecutiu, d'entrenar també un U22 que té molts jugadors en dinàmica del primer equip. "Estem molt satisfets perquè gràcies a estar tan integrats en la metodologia, l'estil i les idees que vol el Diego, són capaços de sumar en el dia a dia i ens aporten molta qualitat als entrenaments" reconeixia el tècnic aragonès.
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