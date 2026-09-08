Bàsquet | Lliga Catalana
Lukasz Kolenda se suma a Rafa Villar i Gerard Fernández a la llista de baixes del Kids&Us Manresa
Diego Ocampo ha revelat que l'exterior polonès no estarà disponible per jugar contra el MoraBanc Andorra "per precaució i control de càrregues"
El Kids&Us Manresa encetarà aquest dimecres una segona fase dins de la pretemporada. Una continuació que curiosament arriba just a l'equador del lapse temporal amb què compten Diego Ocampo i la resta del seu cos tècnic per configurar un grup competitiu preparat per a competir al màxim nivell el pròxim 26 de setembre a Miribilla. I és que precisament demà, a les 9 del vespre, el conjunt bagenc disputarà el primer partit de la fase de grups de la Lliga Catalana contra el MoraBanc Andorra.
Un partit que es dona encara en el context de la pretemporada, però que al mateix temps deixarà de ser un amistós més. No ho serà perquè la Lliga Catalana ACB és la primera competició oficial de la temporada, i perquè per acabar-ho d'adobar, el Kids&Us arribarà a Tarragona com a vigent campió del torneig. Un pes, però, que Diego Ocampo ha volgut espolsar de les espatlles dels seus homes, explicant en la prèvia del duel que "ara mateix només pensem a competir contra l'Andorra, res més".
Kolenda, nova baixa
L'entrenador gallec podrà comptar amb gran part dels efectius del primer equip de cara a aquest debut competitiu al Palau Municipal d'Esports Catalunya, però encara no ho podrà fer amb tots. A banda de les baixes ja conegudes de Rafa Villar i Gerard Fernández, Ocampo ha revelat que tampoc viatjarà Lukasz Kolenda. L'exterior polonès no té, d'entrada, cap lesió greu, sinó que la seva no disponibilitat respon a "actuar amb precaució i controlar la seva càrrega física".
En el cas del base barceloní, el tècnic gallec s'ha mostrat confiat en la seva evolució. "El Rafa es troba ja en els últims dies del seu procés de recuperació" apuntava Ocampo, així que tampoc és descartable que si la millora és més ràpida, pugui debutar davant del Barça. Tampoc estarà disponible l'exterior manresà Gerard Fernández, "que continua amb una capsulitis al dit del peu" que ja li va impedir jugar contra l'iLerna Lleida a Sant Julià de Vilatorta.
Competir i construir
L'objectiu amb què el cos tècnic manresà ha afrontat la preparació d'aquesta Lliga Catalana és molt similar a la manera com ho han fet en la resta de partits aquesta pretemporada. "Volem jugar en tot moment seguint la nostra identitat. Fer-ho amb atacs ràpids, esforçant-nos en tot moment i llançant molts tirs, però sempre fer-ho amb coherència i una bona selecció". L'única diferència respecte als anteriors duels serà precisament el fet de "competir al màxim amb tots els mitjans que tenim, sense excuses".
El primer rival en aquesta segona fase de la pretemporada serà un MoraBanc Andorra que ha apostat per la continuïtat de Zan Tabak al capdavant del projecte, i que com a mínim manté respecte l'any passat una peça per posició. Això no ha evitat que l'equip dels Pirineus s'hagi hagut de reforçar amb fins a set nous jugadors. Els andorrans arriben amb menys rodatge que els bagencs, ja que només han jugat un amistós aquesta pretemporada, el Trofeu d'Encamp que se'ls va escapar, en el temps extra, davant d'un Barça amb qui els manresans es veuran les cares divendres.
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