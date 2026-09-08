Bàsquet | Pretemporada
Pierre Oriola: "Hem de cometre els errors ara i fer passos endavant durant la setmana"
El pivot targarí, que és també el jugador més experimentat a la plantilla del Kids&Us Manresa, va revelar que la predisposició de tots els jugadors és la d'arribar amb totes les garanties a l'inici de la lliga
La derrota de diumenge a Sant Julià de Vilatorta contra l’iLerna Lleida ha estat la primera ensopegada, com a mínim des d’un punt de vista resultadista, d’aquest nou projecte del Kids&Us Manresa. Una realitat a la qual encara no s’havien enfrontat cap dels deu jugadors que han arribat al projecte aquest curs, i que de segur ha deixat entreveure alguns dels aspectes a millorar de cara a conformar un grup que sigui competitiu en una temporada regular tan complicada com la que representa la Lliga Endesa.
En aquest sentit, el jugador amb més experiència a la plantilla manresana, Pierre Oriola, va reconèixer després de la desfeta contra el conjunt del Segrià que "la pretemporada serveix per això, per cometre errors i fer passos endavant durant la setmana". Una realitat que s’aplica a qualsevol projecte, però que encara guanya més importància en una realitat com la que viu aquest nou Kids&Us Manresa. "És difícil guanyar partits ajustats perquè som un equip amb 10 jugadors nous, la majoria d’ells no han jugat mai a la lliga, i per tant serà un camí llarg i difícil".
La predisposició, hi és
Això sí, el pivot targarí va assegurar que "la predisposició de cadascú de nosaltres és molt bona, i em sembla que això serà la clau". Caldrà mantenir aquesta voluntat de millorar durant el que resta de període de preparació i també en el dia a dia de la temporada, però "tenim un objectiu clar: el 26 de setembre. Evidentment que ens agrada guanyar, també durant la pretemporada, però el més important és arribar bé a Bilbao el 26 de setembre".
Enguany Oriola només tindrà un altre company de posició pur, Nick Ongenda. Un jugador que "té un gran ‘timing’ de salt en defensa, i que en atac té un bon tiret des de la mitjana distància que encara no aprofita, però que crec que anirem veient". Això sí, no amaga que "s’ha d’adaptar al ritme que volem jugar, perquè ve de jugar a Israel i allà estava molt acostumant a canviar en els blocs, i aquí no ho fem, per exemple. Sobretot acostumar-se als segons i tercers esforços que ens demana el Diego".
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