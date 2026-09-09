Bàsquet | Lliga Catalana
Benítez i la defensa donen al Kids&Us Manresa el primer triomf a la Lliga Catalana (74-83)
El base de Perpinyà guia el seu equip, que havia començat perdent per dotze punts, a una victòria que el manté en la cursa per jugar la cinquena final en sis anys
El Kids&Us Manresa es manté en competició per aspirar a la seva cinquena final en sis anys de la Lliga Catalana. Calia vèncer l'Andorra i l'equip ha superat un mal inici per acabar-se imposant per 74-83. L'aparició de la defensa al segon període i d'un excels Hugo Benítez en el quart final han conduït els bagencs a un triomf. Dijous descans per veure el Barça-Andorra i enfrontar-se als blaugrana per la Diada.
El primer quart de Kids&Us ha estat molt millorable. En els primers deu minuts, els manresans no no només han anat sempre a remolc, sinó que han defensat de manera molt contemplativa, han permès encerts dels andorrans i han tingut problemes en el rebot, sobretot en els darrers minuts.
Tot i un encert des de lluny de Vila, i un de posterior de Notae, el MoraBanc trobava el joc interior, tant amb McGriff com amb Pustovyi, per fer mal a la zona visitant. A més, un nerviós Diego Ocampo ha vist com li assenyalaven una tècnica i aquest fet ha estat aprofitat entre Radosevic i Luz, des del tir lliure, i per Mutic, amb el segon triple del seu equip, per posar una màxima distància de dotze punts (22-10), reduïda d'un al descans (23-12).
Tornant des de la defensa
L'entrada de Lucas Beaufort en el segon parcial ha semblat activar defensivament el seu equip. La pressió manresans ha provocat que l'Andorra trigués tres minuts i mig a ficar la pilota a dins de la cistella, i ha estat en tirs lliures. En aquest període, però, el Manresa només ha fet dues cistelles i la distància seguia sent de nou punts (25-16). Malgrat això, semblava que plovia menys.
La tornada a pista de Notae i de Minchev, amb un equip petit, ha esperonat de nou els manresans. La defensa dels petits sobre els pivots andorrans provocava pèrdues de pilota i ara bàsquets d'alta anotació. Entre el búlgar i Beaufort situaven un poc espera ble pocs minuts enrere 25-22.
El primer bàsquet en joc de l'equip de Tabak no ha arribat fins a 2.56 per al final del quart. Un triple de Bassas i dos tirs lliures d'Allen permetien capgirar per primer cop el resultat (28-29). El Manresa, fins i tot, ha tingut un màxim avantatge de tres punts que un tap de Tamba ha mantingut al descans (30-33).
La mitja part ha permès a l'Andorra afrontar el tercer quart pensant que havien de buscar més Pustovyi. Entre l'ucraïnès i Robertson han tornat a donar avantatge el seu equip contra un Kids&Us novament amb petits i amb un Notae que repartia bones assistències (46-46), tot i que es carregava de faltes.
Cinc punts de Bassas i un bàsquet de Tamba han donat quatre punts al Manresa, però l'equip no controlava Robertson qui, amb dos triples, posava el 55-53. Els andorrans han arribat al darrer descans un punt a damunt (56-55) i tot obert.
El Kids&Us ha tornat a patir en el rebot a l'inici del quart decisiu, malgrat que l'estadística deia que en duia més. El duel s'ha convertit en un carrusel d'avantatges de tots dos, amb un Pustovyi i, de vegades, Robertson contra el món. El Manresa adquiria quatre punts amb cinc punts seguits d'Oriola a 4.20 i semblava que duia la iniciativa.
I, a sobre, ha sorgit Benítez que ha assistit i ha anotat per estirar l'avantatge fins als vuit (66-74) i després ha clavat dos triples, el segon dels quals ha posat un 70-81 a 1.39 que ja ha resultat irremuntable per als del principat.
MORABANC ANDORRA: Luz 1, Robetson 20, Iwundu, McGriff 14, Pustovyi 19 -cinc inicial- Mutic 4, Best 4, Kuric 5, Bottiroli, Radosevic 7, Aquino, Francisco
KIDS&US MANRESA: Bassas 10, Tamba 10, Allen 11, Vila 5, Ongenda 4 -cinc inicial- Benítez 14, Agbo 8, Oriola 7, Minchev 6, Notae 5, Beaufort 3 i Drejer
ÀRBITRES: Perea, Oyón i Lezcano
PARCIALS: 23-12, 30-33, 56-55, 74-83
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