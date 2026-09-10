Bàsquet | Lliga Catalana
El Kids&Us testeja el Barça, el gegant que un manresà vol fer reviure
El club blaugrana, orfe de títols estatals i internacionals en tres anys, ha dipositat tota la confiança en un Xevi Pujol que ha creat una plantilla a la seva imatge
El Kids&Us Manresa es jugarà aquest divendres a la nit (21 hores) l'accés a la seva cinquena final en sis anys de la Lliga Catalana. El rival serà el mateix contra el qual va guanyar la del 2021 i va perdre les del 2023 i 2024, però totes dues formacions, en aquesta ocasió, estaran plenes de jugadors que no tenen gaire idea d'aquest bagatge històric. Ja sabem que els bagencs tenen deu elements nous respecte de la temporada passada. El Barça, onze, la majoria dels quals molt desconeguts i amb nul bagatge a l'ACB.
El seu arquitecte és ben conegut a casa nostra. Després de tres anys sense cap títol estatal, ni internacional, i només amb dues Lligues Catalanes a la vitrina, el club blaugrana ha donat les claus de la casa, del pis i de tot allò valuós a un Xevi Pujol que fa només quinze mesos encara voltava pel Nou Congost. El manresà ha resolt amb una revolució com les que endegava al Bages, però ara amb més pressupost. Això sí, amb retallades en un gegant que en els últims exercicis no ha estat ni alt, ni fort.
Explicant el projecte
Pujol no va ser anunciat com a director esportiu del Barça fins el 2 d'agost, després d'una sortida traumàtica del Kosner Baskonia. Havia fitxat per tres anys pel club basc, i durant l'exercici va tenir l'alegria de guanyar una Copa del Rei que feia lustres que no recordaven al Buesa Arena. Però finalment va decidir sortir-ne i buscar un altre projecte. I el del Barça, un equip que sota la direcció esportiva de Juan Carlos Navarro i Mario Bruno Fernández ha anat de decepció en decepció, és enorme.
Això sí, almenys Pujol, sempre didàctic en les seves explicacions, ha fet un cosa que l'ha diferenciat dels seus antecessors: explicar el camí que vol emprendre. Del curs anterior només s'han quedat Juan Núñez, Darío Brizuela, Joel Parra i el nou capità, Kevin Punter. La resta va ser presentada d'una tacada abans de viatjar a Tarragona i, realment, els onze jugadors arrenglerats formen un grup heterogeni.
El manresà va explicar que "ha estat un estiu intens, amb molts canvis en totes les àrees. Els onze nous jugadors responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat i moltes ganes de créixer". Segons el director esportiu "s'ha prioritzat un perfil per damunt de les posicions tradicionals. Hem trobat un equilibri entre personalitat i caracteristiques que ens poden fer créixer".
I és que l'edat és un factor clau. Per a una formació que haurà d'assumir més de vuitanta partits, calia canviar la dinàmica de jugadors de gran qualitat, però massa veterans. Han marxat Marcos, Cale, Norris, Satoransky, Hernangómez, Fall, Shengelia, Vesely, Laprovittola i Clyburn, jugadors amb una mitjana d'edat de 30,8 anys, amb elements com els tres últims que arribaven als 35 anys. Dels nous, el més gran en té 29. Són els bases Umoja Gibson i Justin Robinson; els ales Tyrese Martin, Stanley Umude, Agustín Ubal i Justin Minaya; els ala-pivots Olivier Nkamhoua i Tosan Evbuomwan i els pivots Olek Balcerowski, Josh Nebo i Jean Makoundou. Dirigits per un tècnic nou, l'eslovè Aleksandar Sekulic. La mitjana d'edat de tots ells és de 26,4 anys.
Un dels problemes pot ser l'adaptació. Només Balcerowski i el conegut Ubal, que l'any passat va ser al Manresa, han actuat a l'ACB i alguns venen directament dels Estats Units o no tenen experiència a l'Eurolliga. Segons Pujol, "arriben amb ganes d'adaptar-se a un club com aquest. Se sumen a quatre jugadors que segueixen i ens donen prou recursos per afrontar la temporada". Va acabar afirmant que, més enllà dels resultats, "el primer gran repte, després de la pretemporada, és seguir treballant des de la competició oficial, per construir el grup, desenvolupar-se tàcticament i anar assumint l'estil de joc que volem", intentant controlar el vertígen.
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