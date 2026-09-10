Bàsquet | Lliga Catalana
Triomf d’un Barça molt irregular contra l'Andorra a la Lliga Catalana i el Lleida es converteix en el primer finalista
Els blaugrana arriben a guanyar de quinze, acaben patint a la segona meitat i es jugaran l'accés a la final divendres a les nou contra el Kids&Us Manresa
L'iLerna fa doblet de victòries en derrotar el Fiatc Girona i converteix en intranscendent el duel entre l'equip de Fontajau i l'Asisa Joventut
El Barça va tancar la segona jornada de la Lliga Catalana derrotant el MoraBanc Andorra amb molta irregularitat (88-84), en un partit que va arribar a dominar de 15 punts al descans, però en el qual no va poder aguantar la intensitat i va veure com l’Andorra l’amenaçava de la mà de Kuric.
Brizuela, durant tota l’estona, i Martin, en el tram final, van posar llum a l’atac d’un conjunt blaugrana que va tenir moltes dificultats amb el rebot defensiu, la qual cosa no el va deixar córrer. Els blaugrana sempre van anar a davant, però l’Andorra va poder empatar al final del tercer quart i va estar al damunt fins al final.
En el primer partit del dia, l'iLerna Lleida ha superat el Fiatc Girona per 88-98 i s'ha convertit en el primer finalista del torneig, ja que també havia batut l'Asisa Joventut dimecres per 89-84. Partidàs de McGhee, amb 22 punts i 6 triples, i d'Ejim, amb 18 i 8 rebots. Pels gironins, Sergi Martínez n'ha fet 17.
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