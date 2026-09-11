Bàsquet | Lliga Catalana
El Kids&Us Manresa s'embussa al tercer quart i queda eliminat davant de les individualitats del Barça (77-90)
Els bagencs només anoten dos tirs de camp en el parcial i entre Robinson i Martin permeten als blaugrana assolir un avantatge definitiu
No podrà ser. Aquest cop no hi haurà final de la Lliga Catalana, tot i que el Kids&Us ho ha lluitat. El Barça ha guanyat (77-90) perquè la seva defensa ha col·lapsat els d'Ocampo en el tercer període i perquè té individualitats que, malgrat estar poc acoblades, es noten quan tremola la bola. Un magnífic Allen no ha estat, aquest cop, suficient.
El Kids&Us s'ha posat aviat a davant en el marcador en un partit que ha adquirit ritme, però no encert. És cert que Notae, amb un triple, i Oriola ja havien anotat el 5-0 en el primer minut, però els següents han estat de molt córrer amunt i avall i poca anotació, sobretot per part d'un Barça que, sense Brizuela, no trobava el camí de la cistella.
El Manresa aconseguia que el seu rival no corregués i que, si ho feia, trobés la defensa ben posada. Per la seva banda, en atac ha buscat Timmy Allen que, amb cinc punts seguits, ha posat una màxima diferència de 14-8 amb quatre pèrdues del rival.
Els canvis no afectaven el ritme defensiu dels bagencs, que aconseguia que el rival anotés cap triple en tot el primer quart i gairebé no pogués tirar de tres. Així, malgrat que l'equip blaugrana s'acostava a un 16-14, un bàsquet de Benítez deixava quatre punts de renda en el primer descans.
El Manresa, més ferm
Però tot el desencert de l'equip de Sekulic en el primer quart ha canviat en el segon. De forma gairebé continuada, Parra, Brizuela, Minaya i Umude anotaven quatre triples que provocaven la primera diferència a favor dels blaugrana (28-30). El segon parcial ha arrencat amb més fluïdesa ofensiva per les dues bandes i amb igualtat, però després ha entrat en una fase de dos minuts d'errades continuades, pilotes botant al cèrcol rival, molts rebots ofensius manresans i petits avantatges.
Un triple d'Agbo situava el 39-37. Nebo ha reduït d'un punt la diferència i, en l'últim segon, Gibson ha comès l'errada de fer una falta en un tir de tres del debutant Villar, que ho ha aprofitat per donar quatre punts de renda als manresans al descans (42-38).
Un triple de Benítez a l'arrencada del tercer capítol va donar la màxima distància als d'Ocampo (45-38). Malgrat quatre punts seguits del rival, feia la sensació que el Kids&Us controlava molt millor la situació i que el Barça es movia a cop d'individualitats. L'únic problema era que les diferències eren curtes i el rival podria capgirar el resultat en qualsevol moment.
Com quan han entrat a la pista Robinson i Ubal. Sis punts del base i un parell de recuperacions de l'uruguaià han permès a l'equip blaugrana situar-se a davant (50-52). Han estat els pitjors moments del Kids&Us, sobretot en atac, en què l'equip només ha anotat un triple i un tir de dos d'Oriola, al final, en deu minuts. Per contra, pel Barça ha aparegut Martin, amb sis punts gairebé seguits, que ha donat nou punts de renda, reduïts pel pivot targarí al final (55-62).
Però les coses no han començat gaire millor. Al Kids&Us li seguia costant molt anotar i el Barça assolia onze punts de renda amb un mat al vol de Nkamhoua (57-68). Tot i un triple d'Agbo, el moment era delicat perquè el partit es podia trencar. Sort n'hi ha hagut d'Allen, amb unes quantes cistelles de classe per mantenir possibilitats (64-71).
Tot i que ara el joc en atac fluïa més, semblava que el mal ja estava fet. Al Barça no li costava respondre als intents d'aproximació bagencs i el temps anava passant fins que s'ha consumat una derrota de la qual extreure'n conseqüències per seguir avançant.
Subscriu-te per seguir llegint
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sílvia Cubo Pons, la candidata d'Aliança Catalana: 'Estic preparada per assumir la responsabilitat de ser la primera batllessa de Manresa
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment
- Camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols enceten el Mercat del Bolet de Cal Rosal
- De buscar mallots de llana a convertir-se en la roba oficial de la Portal Attack: neix a Casserres un projecte que uneix tèxtil i ciclisme