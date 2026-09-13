Bàsquet | Lliga Catalana
El Barça reconquereix la Lliga Catalana després de remuntar nou punts al Lleida a la segona meitat
El botxí del Kids&Us Manresa en la primera fase troba Punter, Parra i Robinson en el darrer període però perd Brizuela per una lesió que pot ser greu
Regió7
El Barça ha reconquerit el títol de campió de la Lliga Catalana de bàsquet després de derrotar l'iLerna Lleida per 96-87 en una final que ha decidit en el darrer període. El botxí del Kids&Us Manresa divendres, en el duel decisiu de la primera fase del grup A, ha anat a remolc durant tres períodes, però en el definitiu ha trobat Punter i Robinson per clavar un parcial de 19-8 i anar directe cap al triomf.
La mala notícia ha estat la lesió de Darío Brizuela, que ha caigut en un impacte amb un peu d'Ejim en un contraatac i ha hagut de deixar el partit sense poder caminar per ell mateix. Ha fet tota la cara que es pot tractar d'una lesió greu.
Aquest és el 26è títol d'un Barça que ha vist com un dels seus fitxatges, el base Justin Robinson, era reconegut com a més valuós del partit, amb una fitxa de 19 punts, 7 assistències i 25 de valoració davant d'uns 4.000 espectadors al pavelló Catalunya de Tarragona.
Abans, l'iLerna havia demostrat el seu bon estat de forma durant la pretemporada amb avantatges en el marcador durant els dos primers quarts. Amb un joc ràpid, conduït per un Darius McGhee que ha acabat amb 18 punts, tant Perrin, com Ejim trobaven el camí cap a la cistella rival i marxava al descans amb quatre punts de renda.
Aquesta s'ha incrementat a la represa, quan Batemon i Mark Hughes els han agafat el relleu i l'equip de Barris Nord ha assolit una màxima renda de nou punts (53-62). En aquest moment, el nou capità blaugrana, Kevin Punter, s'ha posat l'equip a l'esquena, acompanyat per Nebo a la pintura, amb més minutatge del que li correspondria per ser el primer partit de la pretemporada, a causa de la lesió de Brizuela.
En els últims cinc minuts, quan s'ha posat per davant, el Barça ja no ha deixat el comandament. Un triple de Punter i les jugades amb bàsquet addicional de Robinson han fet que l'avantatge blaugrana pugés fins als deu punts (85-75) i mantingués la distància fins als darrers minuts gràcies a la intensitat i al control del base Umoja Gibson.
En el descans del partit, el president de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril, s'ha congratulat d'aquesta tercera edició seguida amb sis equips a Tarragona, que apunta a repetir com a seu el 2027.
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