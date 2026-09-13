Bàsquet
Timmy Allen-JD Notae, camins divergents per retrobar-se al mateix punt al Kids&Us Manresa
Els dos estatunidencs es van enfrontar avui fa un any al Manresa amb l’extint Trapani i ara n’han de ser els líders després de dotze mesos de vivències molt oposades
Aquest diumenge, dia 13, fa tot just un any, el Bàsquet Manresa s’enfrontava al Trapani Shark a Llavaneres en partit de pretemporada. Els sicilians venien de ser semifinalistes de la lliga la temporada anterior. Entrenats per l’experimentat Jasmin Repesa, es van mostrar molt superiors a un Baxi en construcció i el van vèncer per 75-93. Els seus líders anotadors, aquell dia, van ser l’escorta JDNotae i l’ala-pivot Timmy Allen, amb 17 punts. Just dotze mesos després, tots dos han aterrat al Bages per vies oposades per intentar ser-ne els líders.
La Lliga Catalana ha demostrat que Allen ja ha pres aquests galons i que a Notae, encara li falta per ser un home decisiu per a Diego Ocampo. Normal. Els dotze mesos entre el partit de Llavaneres i l’actualitat han estat viscuts de manera diferent per tots dos, sobretot a partir del desembre, quan els deutes econòmics van provocar el col·lapse del seu antic equip.
Jugar i no jugar
Perquè quan va sortir d’Itàlia, Allen va seguir jugant. De fet, va sonar l’hivern passat com a possible reforç del Barça, al qual es van enfrontar divendres a la Lliga Catalana amb una gran actuació, sent el millor del Kids&Us amb 18 punts, 6 rebots, 9 faltes rebudes i 18 de valoració.
Allen va jugar el seu darrer partit amb el Trapani el 7 de desembre i, vuit dies després, ja s’havia incorporat al PAOK Salònica per anotar 17 punts a la pista del Maroussi. La seva trajectòria a l’equip que serà el primer rival manresà a l’Eurocup, el proper dia 29, va ser irregular, però va ajudar a arribar a a la final de la FIBAEurope Cup, en què va caure per segon any seguit contra el Bilbao, i a les semifinals de la lliga grega, amb derrota contra el Panathinaikos. Allen ja no hi va jugar l’últim partit.
Tot aquest rodatge i la seva qualitat l’han permès arribar en forma al Congost i en els primers cinc partits ja s’ha vist que serà un quatre de referència, a l’estil dels Moneke, Robinson o Alston.
Arreglar-ho tot
En canvi, Notae no va jugar més després del seu últim partit amb el Trapani, el 28 de desembre de l’any passat contra el Varese. La descomposició de l’equip el va afectar i, després, no va trobar cap projecte per adherir-s’hi durant la temporada. A més, va ser contractat pel Trabzonspor aquest estiu, però no va superar les proves mèdiques amb els turcs.
El Manresa, en canvi, hi confia. Saben que és una aposta de risc i s’ha controlat molt la seva posada en acció per evitar anar enrere. A Tarragona ha jugat poc, 13 minuts contra l’Andorra i 11 contra el Barça, amb bons detalls, sobretot de joc d’equip, el primer dia, malgrat els problemes de faltes i certes dificultats físiques per controlar rivals, com Umoja Gibson, en el segon. Però té qualitat i Ocampo s’ha proposat rehabilitar-lo.
El tècnic gallec explicava, després del duel contra els blaugrana, que «estic convençut que al final estarà bé, però cal treballar molt. Primer, el seu estat físic, en adaptar-se a com juguem i, el més important, el seu estat mental. El que ha viscut no és fàcil. Espero que segueixi amb la mateixa actitud, la de no rendir-se i confiar en ell mateix i en nosaltres».
Si s’aconsegueix, la parella Allen-Notae tornaria un any enrere, a quan va fer un recital a Llavaneres i, qui sap, si convertir-se en els nous Moneke-Thomasson, Robinson-Badio o Alston-Hunt.
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