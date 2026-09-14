Bàsquet
Un bon vermut i molta competició: Així ha estat el retorn a l'escola del Kids&Us Manresa
Plantilla, cos tècnic i mitjans s'han reunit a les oficines centrals del patrocinador principal de l’entitat per, com no podia ser d’una altra manera, demostrar qui coneixia millor la història del club i l’espònsor
El setembre és un mes que està marcat pel retorn a la rutina. La feina entre els més grans, i el retorn a l’escola entre els més petits. Aquest darrer grup el té molt controlat les escoles d’idiomes del centre manresà Kids&Us, que com a patrocinador principal del Bàsquet Manresa ha obert les portes de les seves oficines centrals. Tot, en el marc d’una nova jornada que pretenia acostar els jugadors i cos tècnic del primer equip als mitjans de comunicació, mentre aprenien jugant dades interessants de la història del club i del patrocinador.
La jornada ha tingut un to distès i agradable a l’interior del gran espai que ha recuperat l’empresa de centres educatius a la zona de la plaça Catalunya de Manresa. El que de segur han agraït els jugadors del primer equip, sobretot els que encara no entenen el català o castellà, és que un professor de l’empresa d’acadèmies manresana els traduïa en què consistiria la dinàmica que anaven a fer.
Una activitat que seguia la metodologia que caracteritza els centres de Kids&Us: aprendre jugant. O en aquest cas, aprendre i conèixer-se jugant. La dinàmica era simple, però al mateix temps encertada i certament divertida, un Kahoot en equips que integraven tant jugadors com membres del cos tècnic i dels mitjans de comunicació que competien per respondre totes les preguntes que poguessin. I a sobre fer-ho el més de pressa possible per, d’aquesta manera guanyar més punts. I seguint amb els tòpics dels primers dies de classe, els grups ja els havien conformat de manera prèvia des del departament de comunicació del club.
No es deixa mai de competir
Hi ha molts factors que diferencien qualsevol persona d’un esportista d’elit, però una de les més clares és la seva fam de competir. Sempre volen guanyar, sobretot si, com en aquest cas, ho poden fer davant dels seus companys d’equip. Qui més ho ha exemplificat ha estat el targarí Pierre Oriola, que fins i tot quan s’estaven conformant els equips pretenia escollir els companys que podien ser més competitius.
I el cert és que no anava desencaminat, ja que s’han complert els seus presagis quant a l’equip guanyador. Això sí, després que algunes preguntes aixequessin una mica de polèmica, com la que plantejava quin jugador de la plantilla havia nascut a "una mesa". Els puc donar opcions: Lukasz Kolenda, Timmy Allen, Eric Vila o Nick Ongenda.
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