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Bàsquet

La Grada d'Animació del Bàsquet Manresa activa el servei per compartir vehicle fins a Bilbao

El GradaCar és una novetat d'enguany del grup, que s'ha convertit en associació, per viatjar amb l'equip en els partits a fora de casa, i les places s'assignaran el dia 21

El de Miribilla és un desplaçament emblemàtic per al Bàsquet Manresa

El de Miribilla és un desplaçament emblemàtic per al Bàsquet Manresa / Oscar Bayona

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La Grada d'Animació-Bàsquet Manresa Supporters ja ha activat el servei per al primer viatge de la temporada, el del primer partit de la Lliga Endesa que el Kids&Us jugarà a la pista del Surne Bilbao, el 26 de setembre a les sis de la tarda. L'anomenat GradaCar permet apuntar-s'hi des del lloc web per a tots aquells que hi vulguin anar amb vehicle propi i admetin acompanyant, o aquells que busquin vehicle.

Si s'entra a l'enllaç habilitat, es pot veure com, qui vulgui, pot oferir plaça o pot demanar transport i la Grada posarà en contacte les dues necessitats. El preu del desplaçament és d'uns 230 euros, a repartir entre els ocupants del vehicle. La sortida, des de Manresa, seria cap a les nou del matí del mateix dia del partit.

Amb aquesta iniciativa, l'Associació vol facilitar el desplaçament de l'afició i fomentar una mobilitat més compartida, sostenible i accessible entre tothom qui vulgui acompanya el Bàsquet Manresa en aquesta primera jornada de la lliga. L'assignació de les places es farà dilluns vinent, dia 21.

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Durant tota la temporada, el servei ha de servir per posar en contacte aficionats que disposen de vehicle amb persones que busquen plaça i facilitar que els vehicles surtin de Manresa amb la màxima ocupació possible.

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