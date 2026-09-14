Bàsquet
La Grada d'Animació del Bàsquet Manresa activa el servei per compartir vehicle fins a Bilbao
El GradaCar és una novetat d'enguany del grup, que s'ha convertit en associació, per viatjar amb l'equip en els partits a fora de casa, i les places s'assignaran el dia 21
La Grada d'Animació-Bàsquet Manresa Supporters ja ha activat el servei per al primer viatge de la temporada, el del primer partit de la Lliga Endesa que el Kids&Us jugarà a la pista del Surne Bilbao, el 26 de setembre a les sis de la tarda. L'anomenat GradaCar permet apuntar-s'hi des del lloc web per a tots aquells que hi vulguin anar amb vehicle propi i admetin acompanyant, o aquells que busquin vehicle.
Si s'entra a l'enllaç habilitat, es pot veure com, qui vulgui, pot oferir plaça o pot demanar transport i la Grada posarà en contacte les dues necessitats. El preu del desplaçament és d'uns 230 euros, a repartir entre els ocupants del vehicle. La sortida, des de Manresa, seria cap a les nou del matí del mateix dia del partit.
Amb aquesta iniciativa, l'Associació vol facilitar el desplaçament de l'afició i fomentar una mobilitat més compartida, sostenible i accessible entre tothom qui vulgui acompanya el Bàsquet Manresa en aquesta primera jornada de la lliga. L'assignació de les places es farà dilluns vinent, dia 21.
Durant tota la temporada, el servei ha de servir per posar en contacte aficionats que disposen de vehicle amb persones que busquen plaça i facilitar que els vehicles surtin de Manresa amb la màxima ocupació possible.
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