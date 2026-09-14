Bàsquet
El nou Kids&Us Manresa mostra potència en el rebot, sobretot l'ofensiu
L'equip d'Ocampo encara no ha perdut cap partit en nombre de captures, un dels dèficits de la formació al principi de la temporada passada, i n'ha agafat una mitana de gairebé 18 en atac en els darrers quatre amistosos
Un dels grans problemes que va tenir el Bàsquet Manresa a l'inici de la temporada passada va ser el rebot. Aquest és un aspecte fonamental per al joc de Diego Ocampo. En defensa, controlar-lo és vital per poder sortir en contraataca i fer el joc ràpìd de tir en els vuit primers segons de possessió que sempre es busca. En atac, per trobar segones opcions que compensin dies de baixos percentatges d'anotació o, també, per obstaculitzar la sortida del rival i fer-li gastar segons.
En aquest principi d'any, tot i que en alguns moments hi ha hagut problemes amb el joc interior, com en l'amistós contra el Lleida a Sant Julià, les dades són clares: el Kids&Us no ha perdut cap dels quatre darrers partits disputats [en el primer, contra el Cheshire Phoenix, no hi va haver estadístiques], tot i que en alguns moments s'hagi pogut creure que tenia problemes. Només el Barça li va empatar la xifra total de captures. A més, el número de rebots ofensius també és molt alta. En aquests enfrontaments, la mitjana ha estat de 17,75. L'any passat, la mitjana amb la qual va acabar l'ACB l'equip va ser d'11,8 i l'anterior, en què s'era més potent en aquest aspecte, de 12,4.
És cert que els partits de pretemporada solen ser més descontrolats que els del curs regular i que hi ha més errades en el tir, ja que els jugadors encara no estan tant fins com setmanes després. Però començar així deu ser un alleujament per a un Ocampo que l'any passat va queixar-se d'aquest fet durant, sobretot, el tram inicial del curs, sobretot fins a l'arribada de Pierre Oriola i tenint en compte el suport que en aquest aspecte donava Álex Reyes.
Situacions diverses
En el primer partit, contra el Joventut a Sant Julià, hi va haver molt poc encert per les dues bandes. El Manresa només va fer un 36,5% en tirs de camp. Va guanyar el rebot sobrat, amb 54 a favor i 45 en contra. Era el primer partit del seu pivot titular, Nick Ongenda, i aquell dia van destacar els 8 de Timmy Allen i els 7 d'Oriola. En atac, en va capturar 18, per 13 de rival. Això vol dir que de cada tres rebots capturats, un va ser ofensiu. El Kids&Us va acabar guanyant per 78-84.
En el segon, contra l'ILerna Lleida, va costar molt aturar interiors, com Perrin i Ejim, però l'equip va tornar a guanyar el rebot, aquest cop per 43-41. Ongenda, ja més adaptat, en va agafar 7, i Oriola i Notae, aquest aportant en situacions que no sembla que li hagin de correspondre, en van agafar cinc.
Novament, se'n van capturar molts en ataca, 18, els mateixos que el Lleida. Fins a onze basquetbolistes del Manresa en van capturar almenys un, la qual cosa dona idea del compromís generalitzat en aquesta matèria. Es va perdre per 99-103.
Ja en la Lliga Catalana, en el duel contra l'Andorra hi pot haver l'impressió de les dificultats per aturar Pustovyi i la d'algunes jugades amb molts refusos a la pròpia cistella. Però el Manresa va guanyar per 41-39, amb sis captures de Mínchev i cinc d'Agbo, Oriola i Ongenda. En atac, va ser el dia en què se'n van recollir menys, 16, quatre d'Agbo, però també es va vèncer per 16-13 en aquest aspecte i el partit, per 74-83.
Finalment, contra un Barça sense grans torres, es va empatar el rebot a 44 i va ser el dia amb més en atac, 19, segurament per culpa de les moltes errades en el tir de dos. El Kids&Us només en va ficar un en el tercer quart. Allen en va capturar sis i Benítez, cinc en total, per acabar perdent per 77-90.
Tot xifres que cal posar en context, perquè no són igual els partits amistosos que es oficials, però que marquen una tendència en la voluntat que pot ser molt útil durant el curs.
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