Entrevista | JD Notae Escorta del Kids&Us Manresa
"Al Correfoc vaig sentir que estava dins d'una pel·lícula real"
El darrer fitxatge del conjunt bagenc va voler agrair l’oportunitat que ha dipositat el club en ell, i es veu preparat per assumir galons quan la pilota cremi
Va ser el darrer en arribar a la disciplina del Kids&Us Manresa, i malgrat encara no estar al cent per cent ja ha demostrat que no renunciarà a assumir responsabilitats quan la pilota cremi. L'escorta estatunidenc JD Notae es mostra molt confiat respecte a la seva condició física, però sobretot destaca la seva fortalesa mental de cara a tornar al seu millor nivell al Nou Congost.
Com es troba després d’aquestes primeres setmanes a Manresa?
Em trobo bé, cada dia d’entrenaments estic aprenent diferents aspectes del joc que vol el Diego [Ocampo] i em sembla que això és molt positiu. També m’agradaria donar-li les gràcies a ell i al club per confiar en mi.
Com s’està adaptant a jugar al ritme que demana l’entrenador?
Mai havia jugat tant de pressa, així que ara mateix em toca agafar la forma física i també recuperar la pau amb la meva ment i el meu cos per poder ser jo mateix dins del sistema de l’equip.
El Diego és molt exigent, però s’aprèn molt amb ell...
Totalment, crec que en el món del bàsquet sempre tens l’oportunitat d’aprendre aspectes nous. I sí, el Diego pot aportar-me molts coneixements que em poden ajuidar com a jugador, però que també ens faran créixer com a equip i segur que ens ajudaran a guanyar.
Ja el vam veure assumir pilotes importants en el final igualat contra el Lleida, el veurem més vegades assumir aquest rol?
Sí, és un dels aspectes del joc que accepto, però al cap i a la fi és decisió de l’entrenador. Si dibuixa jugades en finals de partit per mi és perquè vol que tingui la pilota. Però alhora crec que tenim molts jugadors que poden assumir aquesta responsabilitat, que poden penetrar, doblar pilotes o llançar. És un rol que he tingut en altres ocasions, però ja veurem com es defineix tot.
Entenc doncs que cada vegada es troba en millor forma...
Sí, em trobo molt bé amb mi mateix en aquest moment. El meu primer objectiu és confiar en el meu cos perquè estic sortint d’una lesió greu. Però estic fort mentalment, no tinc por.
Què li va semblar una tradició tan manresana com el Correfoc?
Mare meva, va ser la primera vegada en la meva vida que vaig sentir com si estigués dins d’una pel·lícula, dins una pel·lícula real (exclama emocionat). Ho vaig gravar amb el mòbil i m’hi vaig passar 20 minuts.
Després de les victòries suposo que també se sentirà dins d’una pel·lícula perquè el Congost és increïble...
Estic preparat perquè sigui així. M’he mirat alguns vídeos de com animen els aficionats i estic preparat per veure aquesta energia i aquest públic.
Què li ha semblat la resta de la ciutat?
M’ha agradat. Tot em queda a prop, tant el pavelló, el supermercat, la barberia... La veritat és que amb això ja en tinc prou.
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