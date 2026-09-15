Entrevista | Yordan Minchev Ala-pivot del Kids&Us Manresa
"Escoltar l’himne de Catalunya va ser una gran experiència"
El jugador búlgar va confessar estar molt còmode a Manresa, així com una gran confiança de poder adaptar-se als diferents rols que li demani Ocampo
Yordan Minchev arribava a Manresa com un teòric quatre pur cridat a tenir un pes important a la rotació interior, però el fet de quedar-se només amb dos cinc purs ha motivat que Diego Ocampo l'hagi utilitzat en diverses ocasions com a cinc. El pivot búlgar, però, està confiat que les seves qualitats encaixen amb el que li demana el tècnic gallec, tot i confessar també que haurà de treballar el seu cos per esdevenir un jugador clau per a l'equip.
Va haver de marxar una setmana amb l’equip nacional, però com han estat les seves primeres setmanes a Manresa?
La veritat és que tot ha anat molt bé. Fa molta calor (riu). És la primera vegada que estic en un lloc on fa tanta calor, però m’agrada. Poder estar tranquil, amb gent que és molt propera... La veritat és que estic molt feliç!
També es troba tan còmode dins l’equip?
Estem treballant de manera molt intensa, però és el que toca en aquestes alçades, i també és important que ens anem coneixent. Estic convençut que serem un gran grup.
Quines són les principals diferències que ha notat, comparat amb la seva experiència a Europa?
Definitivament el ritme de joc i el component físic. Tenia la confiança que era un jugador físic, però si et sóc sincer, el cert és que estic patint una mica. He de treballar aquesta faceta del joc i també en el desenvolupament del meu cos.
És una tendència al bàsquet que es juga a l’ACB...
Totalment, et diria que en aquest aspecte també influeixen les normes de joc. El fet que no hagis de passar la pilota a l’àrbitre en moltes ocasions quan la pilota surt fora, per exemple, fa que el ritme sigui frenètic. És nou per a molts de nosaltres, ens hi haurem d’acostumar.
L’hem vist com ala-pivot, però també de pivot, està preparat per assumir aquest segon rol?
Definitivament, estic preparat per fer tot allò que el Diego [Ocampo] vulgui de mi. L’any passat ja vaig jugar de cinc, però la manera com m’utilitza aquí tampoc és d’un pivot tradicional, s’adapta a les meves característiques i no em preocupa gens.
Què li va semblar el Correfoc que va poder veure des del balcó de l’Ajuntament?
Va ser una experiència excepcional. Em va sorprendre perquè mai havia vist una tradició com aquesta. Va sentir-se un moment molt poderós i impressionant. També va ser la primera vegada que vaig escoltar l’himne de Catalunya, que també va ser una gran experiència.
Suposo que ja té ganes de jugar al Nou Congost...
Vull que els partits oficials comencin el més aviat possible per poder tenir el suport dels nostres aficionats. Dos excompanys van jugar aquí l’any passat [Archie Izaw-Bolavie i Gustav Knudsen] i com que també jugava a l’Eurocup ja vaig veure que la gent és molt a prop de la pista. Ja he sentit com ajuden als amistosos, i segur que als oficials encara ho faran més.
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