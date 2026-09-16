Pierre Oriola i el "ghosting" a la seva mare: "Em truca moltes vegades; parlem a les 5 i l'endemà a les 8 per saber si ja he arribat a l'entrenament"
El jugador del Kids&Us Manresa va sorprendre els assistents a la presentació de la Lliga Endesa en admetre que deixa en "vist" la seva progenitora
El punt d'humor de la gala de presentació de la Lliga Endesa i la Lliga Femenina Endesa celebrat ahir, a Madrid, el va encarnar en primera persona el pivot targarí del Kids&Us Manresa Pierre Oriola. En el tram final de la presentació, els conductors Eva Soriano i Sergio Perela van plantejar una dinàmica en què els jugadors havien de respondre amb una cartolina verda o vermella a les preguntes o afirmacions que compartien amb ells.
Oriola va ser dels pocs que va aixecar la verda quan Soriano va demanar si havien deixat en "vist" a algú avui. El micròfon va arribar a les mans del pivot català, que va explicar que "a la meva mare la deixo en vist moltes vegades. Em truca cada dia, moltes vegades parlem a les cinc de la tarda i em truca l'endemà a les vuit per saber si ja he arribat a l'entrenament...". Soriano va plantejar que Oriola ha inventat el "ghosting a una mare", i el targarí es va defensar compartint que, al cap d'un o dos dies, li torna les trucades.
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