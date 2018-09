Berga mostra les 'joies' de Josep Deseuras

La Kodak Brownie Six-20 Junior, una càmera que va tenir en propietat durant la Segona República, va ser la primera que va fer servir Josep Deseuras. Una eina «molt senzilla que només tenia una sola obertura i dues velocitats, per la qual cosa s'havia d'utilitzar la llum del migdia per disparar en condicions», explica l'arxiver Xavier Pedrals. Berga acull una petita exposició d'algunes de les càmeres que el reconegut fotògraf berguedà va tenir durant la seva trajectòria professional, autèntiques joies del que va ser l'ull de la societat berguedana a mitjan segle XX.

Aquest petit recull, que es pot visitar al vestíbul del Museu Comarcal de Berga aquest mes de setembre dins del projecte Àgora Cultural Berga, inclou bona part de la col·lecció de càmeres del fotògraf, «però no totes», segons Pedrals, que ha estat al capdavant de la proposta. «N'hi ha que no hi són perquè no es conserven, perquè el que feia Deseuras era vendre's la càmera que tenia per poder-se'n comprar una de millor», afirma. D'altres no s'han exposat perquè no s'han localitzat o bé perquè estan en un estat delicat de conservació.

L'objectiu de la mostra és que els aficionats al món de la fotografia, i també la resta de berguedans, «coneguin la relació que hi havia entre les eines tècniques que utilitzava Deseuras i els coneixements que va anar adquirint en el camp de la fotografia per obtenir les seves instantànies», en l'any que se celebra el centenari del seu naixement. «Es pot veure que cada vegada va voler anar a més, buscant càmeres més sofisticades i que s'adaptessin millor a la feina que feia, per cuidar més els detalls i aconseguir més bons resultats en les seves fotografies», explica.

Després de la KodaK Brownie Six-20 Junior va tenir una Baldinette, amb la qual se li van obrir més possibilitats tècniques tot i les seves limitacions, ja que havia d'enfocar a ull. «Aquesta va passar-la de França, possiblement de segona mà, i era fabricada a Alemanya», explica Pedrals.

Abans de disposar de la càmera que va fer servir durant la seva darrera etapa professional, la Contax RTS, per les seves mans van passar-ne, que se'n tingui constància, quatre més. Una de les que van marcar època va ser la Contaflex III, «que ja tenia telèmetre i fotòmetre incorporats i un sistema d'objectius intercanviables». Amb aquesta, va poder obtenir resultats interessants «desenfocant parts de la imatge expressament». La darrera, la que el va acompa-nyar durant més anys, va ser la que li va servir per «arribar a la perfecció desitjada», segons explica Pedrals (vegeu fotonotícia).