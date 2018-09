«Els alumnes han conegut noves cultures amb la pràctica de l'anglès»

Alumnes de l´institut de Gironella participants al projecte Erasmus+ el 2016, el primer any de programa arxiu particular

Una vintena d'alumnes de l'institut Pere Fontdevila de Gironella han conegut, durant els tres dar-rers cursos, noves cultures a través de compartir projectes i coneixements amb estudiants d'altres països amb l'anglès com a idioma de comunicació. Ha estat gràcies al programa europeu d'ensenyament Erasmus Plus, en el qual s'han implicat centres de sis països diferents. A banda de l'institut gironellenc, n'han format part instituts d'Islàndia, Suècia, Polònia, Itàlia i Àustria. L'objectiu? Intercanviar continguts sobre un tema en comú fent l'ús de les noves tecnologies, la pràctica de l'anglès i amb una oportunitat única de viatjar a la resta de països.

Les docents que han estat al capdavant del projecte, Susanna Viladrich i Glòria Gorchs, han valorat positivament el desenvolupament del programa. «L'experiència és molt positiva perquè els alumnes han conegut altres cultures, s'han comunicat amb joves que tenen altres costums, però amb qui comparteixen uns interessos similars; i ho han hagut de fer en anglès, un fet que els ha estimulat a aprendre i a fer que aquesta llengua estrangera sigui real i no només d'aprenentatge a l'aula». Per altra banda, n'han destacat com a positiu que el programa suposa que els alumnes hagin de treballar en grup gent diversa i, a la vegada, «adquirir coneixements relacionats amb els temes tractats».

En aquest cas, s'ha escollit la salut com a temàtica general, i cada curs -el projecte ha tingut una durada de tres cursos escolars i va iniciar-se el 2015-2016- s'ha concretat en un subtema més específic. Així, el primer any van treballar la nutrició saludable amb l'objectiu de compartir com adquirir nous hàbits alimentaris; el segon, les addiccions van ser el tema dels treballs, centrats en «com els joves poden estar-ne al marge i trobar alternatives saludables»; l'activitat física i l'esport van servir per tancar el programa.



Viatges als sis països

Aquests blocs han inclòs tallers, treballs i diverses iniciatives que han realitzat els centres participants a nivell individual i també de manera compartida amb projectes conjunts entre alumnes dels instituts dels diferents països. A més a més, cada curs s'han fet trobades que han permès, en el cas de l'institut gironellenc, que cada vegada cinc joves diferents hagin pogut viatjar per compartir coneixements i experiències amb la resta de joves dels que formen el programa. «En aquestes trobades s'ha parlat de la feina feta i s'han anat marcant els objectius», han concretat.

A diferència d'altres programes d'intercanvi, l'Erasmus Plus valora més el treball conjunt de continguts amb un objectiu i projecte comú entre joves de la mateixa edat, que no pas un viatge de llarga estada dels joves a altres països, tot i que també inclou aquesta presa de contacte. A més a més, la iniciativa té la transversalitat com a objectiu. És a dir, que tot plegat no quedés únicament entre les quatre parets del centre i els alumnes participants, sinó que tingués un impacte més enllà: amb la resta de companys i professors de l'institut, a les famílies i també als veïns i la societat en general, per reflexionar sobre la temàtica escollida, en aquest cas la salut. Al llarg dels tres anys s'han organitzat activitats, tallers i xerrades que han volgut buscar aquest acostament, a banda de les propostes que els mateixos joves han hagut de desenvolupar per buscar la col·laboració de la resta d'agents del territori.