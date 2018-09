Berga acull una trobada de productors agroecològics de la Catalunya Central

arxiu particular

Equip de l´Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central arxiu particular

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalu-nya Central, actualment en procés de construcció, convoquen la segona trobada de productors agroecològics de la Catalunya Central. La trobada serà avui, dissabte, a les 5 de la tarda a l'Hotel d'Entitats de Berga.

L'objectiu d'aquesta trobada, segons fonts del col·lectiu, és consensuar punts de debat i de treball a partir de les necessitats i propostes detectades i establir, si escau i hi ha voluntat, accions i calendari de treball conjunt. Les entitats organitzadores han fet una convocatòria oberta a totes aquelles persones, entitats i empreses que hi puguin estar interessades, alhora que es demana que es faci extensiva a les persones productores agroecològiques, encara que no participessin en la primera trobada. L'objectiu és donar continuïtat a la primera trobada que es va fer pel juliol a Manresa, amb motiu de la Festa del Tomàquet del Bages, en aquest cas coincidint amb la mostra ramadera de Santa Tecla de Berga.