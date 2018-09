Canvis per ser administrador de la Patum

Poques setmanes abans de la sortida del tabal, pel Corpus d'aquest 2018, encara no s'havien trobat les quatre parelles d'administradors de la Patum. Les dificultats per aconseguir parelles interessades a encarnar aquesta figura representativa de la festa berguedana van alertar els responsables polítics sobre la possibilitat de replantejar els barems que s'utilitzen per escollir les parelles que volen ser administradors. La regidora de la Patum, Mònica Garcia, recordava l'abril passat que la manca de persones disposades a ser administradors no era cap novetat, tot i que ja llavors anunciava una revisió de les bases que regulen l'elecció de les quatre parelles. Després de debatre-ho amb els membres del patronat, s'han acordat alguns canvis en el sistema de puntuacions i al damunt de la taula encara hi ha un debat pendent de resoldre: el de permetre si les persones solteres poden ser o no administradores, un càrrec reservat, tradicionalment, a parelles casades.

La figura dels administradors data del segle XVII i, antigament, eren els encarregats de pagar una part de la celebració del Corpus berguedà. La festa durava vuit dies i les despeses es distribuïen entre la parròquia, el rector, els preveres, l'Ajuntament i els ciutadans, que estaven distribuïts en quatre barris: el Raval, Sant Pere, Capdamunt de la Vila i Centre. Els representants dels barris eren els administradors, que havien de fer un acapte per recollir diners per pagar la festa. Si no se n'aconseguien prou, eren ells els que hi havien de posar la part que faltés.

La tradició ha evolucionat, i ja fa anys que la funció de recaptar i pagar ja no recau en els administradors, però sí que mantenen la figura de representació del poble. El que també ha evolucionat amb els anys és la taula de barems de punts en el procés de selecció dels administradors, l'última revisió es va fer el 2016 (mireu el suport d'aquesta pàgina), així com també el protocol, que tot i que continua sent rigorós, s'ha adaptat mínimament als nous temps.

La regidora de Patum explica que amb l'entrada de la CUP al govern ja es van proposar uns petits canvis a les bases. «Vam veure que hi havia alguns temes que ens feien dubtar», diu. Ara, després de sotmetre a debat els barems que s'han utilitzat els dos darrers anys, han proposat alguns canvis i d'altres que estan en procés d'estudi.

Les parelles que es presenten per ser una de les quatre que representen els antics barris van sumant punts, més o menys, segons una taula de barems. Fins ara, es tenia molt en compte si els membres de la parella havien nascut a Berga. «Això creiem que té poca importància, ja que el que realment interessa és la seva implicació a la ciutat», diu Garcia. És per això que aquest punt s'eliminarà i es valorarà, com ja es feia fins ara, el lloc de residència dels membres de la parella, i a més a més, la seva vinculació a les entitats berguedanes. En aquest punt, s'hi ha afegit que els membres de la parella hagin estat implicats en el teixit associatiu berguedà en algun moment dels darrers cinc anys i no en el moment de presentar-se, «per ser una mica més flexibles i no tancar-nos».

En aquesta mateixa línia, s'ha recuperat un punt que ja havia format part dels barems però que s'havia eliminat en la darrera revisió, el de la implicació i participació en algun dels darrers cinc anys en una de les colles o comparses de la Patum o bé en alguna de les entitats musicals que participen a la festa. «Hi donem una petita suma de punts en el cas que algun dels membres de la parella hi hagi participat, però en tot cas, no són punts decisius com per exemple sí que ho són la resta d'ítems», ha destacat.

Al damunt de la taula hi ha el debat sobre si s'ha de permetre a les persones solteres ser administradores. «Dins del patronat hi ha opinions molt diverses i el que volem és estudiar-ho bé i mirar quin pes històric té, si antigament ja s'havia donat aquest cas, o si realment ens estem carregant una tradició i la història dels administradors», ha concretat Garcia.

En els propers mesos s'acabarà de debatre per concretar i aprovar la nova taula de puntuacions que ja es preveu que sigui vàlida per a l'elecció de les quatre parelles d'administradors del proper Corpus. Per fer més difusió i aconseguir més voluntaris el consistori editarà un fullet explicant les funcions dels administradors i els nous barems que es tindran en compte per ser-ho.