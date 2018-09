El Club d'Orientació del Berguedà inicia el curs amb bons resultats

El Club d'Orientació del Berguedà ha iniciat la temporada després d'un estiu de descans sense competicions. El cap de setmana passat, membres del club van participar a les curses del Pedraforca O-Cup, organitzades pels clubs UPV i BO al coll de la Trapa.

Els organitzadors havien anunciat una prova amb terreny, mapes i traçats, amb una gran part nova a la cursa de mitja distància dins del Campionat de Catalunya, així com un « terreny salvatge i feréstec, a vegades dur tant per la vegetació com pel sòl pedregós i abrupte, i el fort pendent i dels escarpats».

El Club d'Orientació del Berguedà ha destacat els bons resultats obtinguts pels seus membres en els dos dies, tant dissabte com diumenge, el segon lloc aconseguit en la categoria elit de Laura Serra i Pol Ràfols i la primera posició de Ramon Aubets en H-35. També Marta Seuba i Ricard Castella van aconseguir la tercera posició en la categoria 21A. Per altra banda, Jordina Juan va ser primera en D14 i Ona Pons segona en D10, tots membres del COB.

Finalment, també es van proclamar campions de Catalunya de mitja distància Neus Parera en D55, Ramon Auberts en H35 i Jordina Juan en D14. També cal destacar els podis d'Ona Pons (2a en D10), Miquel Casals (3r en H12), Laura Serra (2a en D21E) i Pol Ràfols (3r en H21E).