L'Ajuntament renova el parc infantil de la Font del Ros de Berga

El barri de la Font del Ros estrena parc infantil. L'Ajuntament de Berga ha decidit renovar els jocs de la plaça del barri del sud de la ciutat tenint en compte l'avançat estat de deteriorament en què estaven. El regidor d'Urbanisme del consistori, Oriol Camps, ha explicat que l'actuació ja estava prevista des de fa uns mesos, i que per qüestions tècniques no s'ha pogut dur a terme fins aquest setembre.

Aquesta setmana, l'empresa especialitzada ha retirat els antics jocs que ocupaven un dels laterals de la plaça de la Font del Ros i ja han instal·lat pràcticament la totalitat dels nous materials amb els quals els infants podran jugar amb total seguretat. Segons Camps, en els darrers anys el parc infantil de la Font del Ros havia tingut un deteriorament «important» i hi havia diverses peces i materials que necessitaven una reparació. «Es tracta d'un dels parcs més vells que tenim a la ciutat, i a l'hora d'estudiar la reparació dels desperfectes, vam veure que no sortia a compte perquè molts d'aquests jocs havien quedat obsolets i calia encarregar la fabricació expressa de les peces», ha relatat. És per això que s'ha apostat per fer una renovació total del parc, amb la compra de nous jocs. La inversió ha estat de prop de 15.000 euros i el muntatge, una actuació de pocs dies, estava previst que finalitzés a final d'aquesta setmana.

El regidor d'Urbanisme ha explicat que entre final del 2017 i principi d'aquest any es van dur a terme una sèrie de millores als diferents espais infantils que hi ha a la ciutat. «Vam fer una actuació important en els parcs que més ho necessitaven. Per una banda, es van substituir i arranjar peces dels jocs que estaven espatllades, i per l'altra, es va fer un repintat als diferents espais». En el cas del parc de la Font del Ros també s'hi va fer una actuació de retirada de fustes espatllades per garantir la seguretat dels infants, «però ja vam descartar destinar-hi molts esforços perquè estava prevista aquesta renovació total», que finalment s'ha fet efectiva aquest setembre.