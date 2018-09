S'inicia la tercera temporada del bàsquet inclusiu al Berguedà

Aquesta tardor començarà la tercera temporada del bàsquet inclusiu al Berguedà, una iniciativa que promou el Consell Comarcal, el Bàsquet Berga i l'institut Guillem de Berguedà.

En aquest equip hi participen persones amb diversitat funcional. Fonts del Consell han explicat que «aporta benestar als participants, entenent l'esport com a eina clau de promoció de la salut, com a espai de cohesió i participació social».

La temporada 2018-19 serà la tercera d'aquest equip de bàsquet, la segona completa. El bàsquet inclusiu es va iniciar el març del 2017 a proposta dels alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència de l'institut Guillem de Berguedà.