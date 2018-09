Els Castellers de Berga ultimen les grans construccions que portaran al Concurs

Setmana clau per als Castellers de Berga. La colla prepara la seva segona presència al Concurs de Castells de Tarragona, on tornarà a ser el grup més novell i on espera aconseguir aplegar unes 200 camises blaves. La festa major que han impulsat ha servit per sumar més gent als assajos de divendres, la qual cosa és vital per preparar les construccions que volen presentar en la cita biennal, la més gran i esperada del món casteller.

Els berguedans tornen al concurs després de l'èxit del debut a la Tarraco Arena Plaça de l'edició passada, i ho fan ara amb el 4 de 8 entre cella i cella. Esperen poder reunir molta gent en els dos assajos que encara els falten i, en funció de com quedin de satisfets amb les proves, el portaran a terme o no, ja que, tot i que fa temps que el preparen, cal acabar-lo d'ajustar. Una altra construcció que treballen per tenir a punt és el 2 de 7, en general, «castells amples perquè la gent pugui gaudir», explica el cap de colla dels Castellers de Berga, Francesc Xisco Bonet. «Portem una temporada molt bona i amb molt bons resultats i ara, d'una banda, afrontem el concurs amb possibilitat de poder fer grans castells i, d'altra banda, per anar-hi a gaudir», diu.

El cap de colla apunta que «farem els castells més grans i els millors» que tinguin, i són els assajos els que marcaran les possibilitats, «si podem portar el 4 de 8 o no», diu, que és pel que estan «lluitant». En aquest sentit, reconeix que l'escenari «força una mica més als assajos, obliga a fer un pas endavant», entre altres coses perquè «durant l'any mai hi ha 200 camises» en la construcció.

El grup ha fet unes actuacions de «perfil baix», segons el representant, després de les vacances, però demà, diumenge, els espera una gran prova de foc, ja que participaran en la diada de Sant Miquel de Vilafranca del Penedès, amb els amfitrions i els Moixiganguers d'Igualada, i a més esperen provar el 2 de 7. «És molt important i hem de pujar un punt més», apunta. Enguany, més enllà de les actuacions dels Quatre fuets i de l'aniversari, que solen ser les més rellevants de la temporada, destaca la que van fer a Bagà. «Era clau, molt important, i va ser una gran diada», ja que es van treure l'espina d'altres anys en poder descar-regar la torre de 7 i, a una setmana de l'aniversari, necessitaven «fer bons castells i no fallar», diu. «Si haguéssim fallat, potser no hauríem entrat», afegeix.

Per als Castellers de Berga, l'objectiu del concurs no és competir. «Competim contra nosaltres mateixos, ser allà és un regal», diu Bonet. La classificació, apunta, els serveix per saber si s'estan superant, que és la seva fita. Per a ell, «és igual quedar primer que últim», ja que simplement volen «fer grans castells i tots descarregats». Tot i això, les bones actuacions del grup berguedà des del seu naixement, i la bona participació en el concurs del 2016, fan que sigui una de les colles més respectades, tot i ser la més jove del certamen: «Ens hem guanyat el respecte de les altres colles, saben que els berguedans anem a totes, treballem bé i podem treure grans castells en moments clau. Ho hem demostrat i ens hem guanyat aquesta fama», diu Bonet.



Del regal a la responsabilitat

Aquest cop, però, ha costat més arribar al concurs, diu el cap de colla. «L'haver fet una gran temporada i no poder fallar, comportava que haguéssim de treballar molt i fer bones diades, però molt calculades», reflexiona. Mentre el primer any participar en la gran cita «va ser un regal», aquest 2018 tenien la pressió i l'obligació de «treballar per assolir l'objectiu» de tornar-hi. «El primer any ens hi vam trobar, i aquest any l'hem atacat», reconeix.

Segons Bonet, la gran favorita d'aquesta edició és la Colla Vella dels Xiquets de Valls, tot i que «s'ha de demostrar a la plaça», i «Vilafranca també tindrà alguna cosa a dir», avisa. «Pots treballar molt un castell, però patir una ximpleria, i et pot espatllar tota la diada», argumenta.



Festa de celebració

L'any 2016, els castellers van aconseguir fer baixar a la Tarraco Arena Plaça unes 250 camises. Enguany, els inscrits no arriben encara al centenar, però esperen arribar pel cap baix als 200, «tirant de colles d'amics i coneguts els darrers dies», diu Bonet. Però no només aniran a Tarragona a participar en el concurs, sinó que el planing de la majoria és celebrar l'actuació en una festa posterior, en un espai que estan buscant els coordinadors de la colla. «El gran gruix farà això, tornarà el mateix dia, tot i que un 20 o 30% es quedarà diumenge per participar amb les colles més grans», preveu.

El cap de colla aprofita per fer una crida als que estiguin pensant si participar o no amb els castellers al concurs. «És un espectacle únic, que es fa cada dos anys, i que hi siguem nosaltres també és molt excepcional», diu. El casteller assegura que al grup s'hi troba «molt bon ambient i ganes de passar-ho bé», i que encara hi ha dos assajos, dimarts i divendres, de 8 a 10 del vespre. A més, l'autobús per anar a Tarragona serà gratuït i tornarà just després de la festa de celebració de la diada.