El Consell inicia l'entrega de material per a la recollida de residus porta a porta

n El Consell Comarcal del Berguedà ha iniciat el procés de repartiment del material per a la recollida selectiva de residus porta a porta, que ha d'implicar tots els veïns en una gestió sostenible de les deixalles als municipis inclosos en el pla.

Així, serà el 14 d'octubre quan aquest sistema es posarà en marxa en nou municipis de la comarca, que són Bagà, la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Cercs, Olvan, Casserres, Puig-reig i Gironella, mentre que el dia 4 de novembre s'hi afegiran Berga, Avià i Vilada. Per fer correctament la separació i entrega dels residus, el Consell ha anunciat que a partir d'avui ja es podrà passar a buscar el kit de recollida a la Pobla de Lillet i Casserres, integrat per bosses i galledes, mentre que durant la resta de mes es podrà fer als altres 12 municipis on s'implantarà el sistema.

Segons han indicat els responsables de l'àrea de Medi Ambient del Consell, els habitants de cada municipi s'han d'adreçar als locals respectius indicats i portar-hi omplerta la butlleta que han rebut a casa amb la informació del nou sistema de recollida. Si algun veí no l'ha rebut, la trobarà igualment al punt de recollida del material.

Igualment, el Consell Comarcal ha recordat que al portal d'Internet triem.cat es pot trobar tota la informació teòrica i pràctica de com funcionarà el sistema de recollida porta a porta, que situarà la comarca als primers llocs del rànquing de les que més bona gestió fan de les deixalles.