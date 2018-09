Entitats i partits sobiranistes convoquen un Sopar Groc a Cercs la vigília del Pilar

n Bona part del sobiranisme de la comarca s'ha coordinat per organitzar per al dia 11 d'octubre, la vigília de la festa del Pilar i la Hispanitat, un Sopar Groc que servirà per recaptar fons per a la caixa de solidaritat. El sopar es farà a Cercs i el límit de capacitat és de 400 persones.

L'acte l'organitzen les seccions comarcals d'Òmnium i l'ANC amb els partits PDeCAT, ERC i la CUP, així com alguns CDR de la comarca. El preu del tiquet és de 25 euros i de 15 per als menors. Els organitzadors també han posat a disposició de qui hi vulgui col·laborar econòmicament sense assistir-hi un cobert zero a 15 euros.

Al Sopar Groc hi prendran part, a través de vídeo o presencialment, el conseller de Salut a l'exili Toni Comín, les parelles de Jordi Cuixart i Meritxell Serret, així com la mare d'Anna Gabriel i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Complementaran l'ambient els Cantaires del Berguedà i la Cobla Groga.

Els tiquets per a l'àpat ja s'han posat a la venda en diversos establiments comercials de la comarca com ara l'estanc Ca la Ganga de Bagà, la llibreria Huch i la Copisteria de Berga, el forn Cabrianes de Casserres, Cal Comellas de Cercs, l'empresa Materials Pont de Gironella, la fleca Argenté de Guardiola, l'ajuntament de la Pobla, la perruqueria Gemma Pujals de la Rodonella, la llibreria Montserrat de Puig-reig o Cal Meliton, l'estanc Sant Jordi i la farmàcia Laura Guillem de Vilada. La quinzena de restaurants que col·laboren desinteressadament en l'elaboració del menú són Cal Rovira de Sagàs, Frankfurt Berga, Terra de Berga, Cal Pajares de Cal Bassacs, Els Roures de Castellar del Riu, Cal Travé de Berga, la Muntanya de Castellar de n'Hug, la Cabana de Berga, Els Casals de Sagàs, Passeig 40, la Lionesa, Dolceria Pujol i Cal Pasteleru i el Sol i Cel de Cal Rosal. També hi col·laboren Cal Lluïset de Guardiola, Ca l'Agustí de Cercs, Cafès Arabó, Cal Serrador, Cal Gris i l'Ajuntament de Cercs. Els organitzadors han garantit un menú gastronòmic que per si mateix ja justificarà el preu del tiquet.