La història de la Penya Boletaire omple els aparadors buits d'Art Major

La divulgació de la història de la Penya Boletaire de Berga és una de les grans apostes de la Berga Bolet d'enguany, que arriba a la 5a edició. La iniciativa vol reivindicar la història d'aquesta associació, amb la falla, la Festa del Bolet i tot el que l'envolta. I ho farà a través d'uns plafons que s'han projectat en els diversos aparadors buits de la iniciativa Art Major, que són al carrer principal del nucli històric, i s'omplen regularment d'objectes artístics. Els plafons mostren als visitants la història de la Penya Boletaire, a través de textos i fotografies, amb els seus episodis més destacats, des de la creació, l'any 1956, fins a l'actualitat.

Els plafons van ser elaborats fa deu anys, dissenyats per Xavier Gassó, gràcies a la cessió del fons de la Penya a l'Arxiu Comarcal del Berguedà, i enguany s'han actualitzat amb dos plafons més. «Va tenir dificultat, ja que no hi havia res escrit, era tot història oral», explica l'arxiver de Berga, Xavier Pedrals. Els suports ressegueixen la història a través de les diverses presidències, i destaquen el més rellevant i les falles com un dels leitmotivs. Pedrals destaca la importància, pel que fa a la memòria històrica, de l'aportació d'Agustí Ferrer del seu fons micològic al de la Penya, «el completa i permet tenir documentació» per si algú vol continuar treballant-hi.

El treball s'ha pogut reutilitzar –en certa forma– per a l'elaboració d'uns llibrets que es podran adquirir a partir de la Berga Bolet, en els quals s'ha treballat per «adaptar el format vertical en un d'apaïsat», que ha suposat una certa «dificultat tècnica», diu Pedrals. D'aquesta manera, es vol «que la gent s'ho pugui endur a casa», diu l'arxiver, i «així donem visibilitat a la feina feta i la rendibilitzem».

D'altra banda, amb voluntat d'interactuar amb els visitants, s'han editat fullets perquè la gent recorri el carrer Major buscant respostes per al concurs anomenat «Què en saps, de la Penya?», entre els participants del qual se sortejarà una càmera de fotos. A més, coincidint amb l'Any Deseuras, s'ha volgut crear un «petit museu» al carrer Major, ja que els establiments de la zona adherits a Berga Comercial lluiran una fotografia representativa de la Festa dels Bolets, des del seu inici.

A més d'aquests actes, la Berga Bolet oferirà el 5 i 6 d'octubre -tot i que hi haurà activitats durant tot el mes– divulgació, gastronomia, cultura i oci entorn del preuat producte identitari de la comarca. Divendres el científic ambiental Martí Boada oferirà la conferència «El món dels bolets». I el plat fort de dissabte serà l'habitual concurs de tapes, que omplirà el car-rer Major i tindrà la participació de 25 restauradors.